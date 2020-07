Rechtszaak dode peuter Ubbena afgebroken voor extra onderzoek

De rechtszaak tegen Paul den B. is donderdagmiddag afgebroken. De rechters willen meer informatie over de geestelijke gesteldheid van de 40-jarige man uit Utrecht die terechtstaat voor doodslag op zijn zoon Sven.

De peuter werd december vorig jaar in kritieke toestand uit het Noord-Willemskanaal bij Ubbena gehaald en overleed later alsnog. Den B. is uitgebreid onderzocht door een psycholoog en een psychiater, maar hun rapporten kwamen pas deze week binnen. De rechters vinden dat zij onvoldoende op de hoogte zijn. Dat komt onder meer doordat de onderzoekers geen oordeel geven over de toerekeningsvatbaarheid van Den B. De rechters willen de deskundigen op een volgende zitting zelf vragen stellen.

Volgens advocaat Judith Kwakman zijn bij de Utrechter, die van oorsprong uit Assen komt, autistische en narcistische trekken vastgesteld. De rechters willen weten in hoeverre dat van invloed is geweest op zijn gedrag op 18 december toen Sven in het kanaal belandde. Den B. houdt het op een ongeluk op de steile walkant van het kanaal, toen hij zijn zoontje wilde laten plassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zijn zoontje in gevaar gebracht en niet goed geholpen toen hij in het water lag.

53 minuten in het water

Het jongetje heeft naar schatting 53 minuten in het water gelegen, dat op dat moment 5,5 graad was. Dat zei hoogleraar Thermofysiologie Hein Daanen in de rechtszaal, die dat in opdracht van het Openbaar Ministerie heeft onderzocht. Den B. heeft verklaard dat het jongetje ongeveer vijf minuten in het water lag, voordat hij 112 belde. Hij stelt dat het hem zelf niet is gelukt zijn zoontje terug te vinden.

De hulpdiensten waren twintig minuten na zijn telefoontje bij hem. Zij zagen het kind wel meteen en een agent haalde hem uit het water. Op dat moment was hij klinisch dood. Zijn lichaamstemperatuur was nog maar 23 graden en hij had geen hartslag meer. De peuter werd gereanimeerd en met ernstige hersenschade naar het UMCG gebracht, waar hij op 31 december stierf.

Urenlang verhoord

De rechtbank heeft de man donderdag urenlang verhoord over waarom hij in de buurt van Assen was, terwijl hij Sven om vijf uur die middag bij zijn moeder had moeten brengen. Den B. verklaarde dat hij naar zijn ouders in Marsdijk wilde en zijn zoontje de roeiclub bij Loon wilde laten zien. Vanwege boerenprotesten kwam hij veel later in Drenthe dan de bedoeling was. Eenmaal in de buurt van Assen, was hij naar eigen zeggen totaal de tijd vergeten.

Uit zijn navigatiesysteem blijkt dat hij vier dagen eerder ook al bij het Noord-Willemskanaal was geweest. Dat deed hij naar eigen zeggen om tot rust te komen voor een belangrijke schaakwedstrijd die hij die middag had in Assen. De rechters wilden weten of dat een voorverkenning was, maar volgens de verdachte is dat niet het geval.

'Heel veel verdriet'

De ex-vrouw van Den B. eist 46.500 euro schadevergoeding van hem. 'Door de dood van mijn lieve zoon Sven is mij als moeder heel veel verdriet aangedaan. Geen enkele schadevergoeding kan het grote gemis in mijn leven wegnemen', stelt de vrouw in haar slachtofferverklaring. Ze was zelf niet bij de zitting. Haar advocaat deed het woord.

De vrouw wilde bewust geen uitgebreide verklaring afleggen, omdat ze niet wil dat haar ex weet hoe het met haar gaat. Haar advocaat noemde de verdachte de man die haar het leven onmogelijk heeft gemaakt. Ze werd na hun vechtscheiding lange tijd door hem gestalkt en Den B. is daar ook voor veroordeeld. Tijdens de zitting moest hij zich ook opnieuw verantwoorden voor stalking.

Gillende sirenes

Haar advocaat benadrukte hoe groot de impact op de vrouw was, toen ze op 18 december door de politie met gillende sirenes vanuit Utrecht naar het UMCG werd gebracht. Daar zag ze haar kindje klinisch dood op de intensive care liggen. Uiteindelijk moest de vrouw zelf beslissen om de behandeling van haar zoontje te beëindigen. Dat gebeurde op 31 december.

De rechtbank heeft de verdere behandeling van de strafzaak uitgesteld tot 24 augustus. Den B., die verder weinig emoties toonde tijdens de zitting, was zichtbaar teleurgesteld.

