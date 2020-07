Stadjer (21) bouwt campers op maat: 'Een uit de hand gelopen hobby'

Jorn Hofman staat bij één van de campers die is omgebouwd (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

De zomervakantie staat voor de deur. En corona of niet, met de camper kun je er heerlijk op uit gaan, vindt ondernemer Jorn Hofman uit Groningen.

Uit de hand gelopen hobby

Het is een uit de hand gelopen hobby voor de 21-jarige Jorn Hofman; het ombouwen van bestelbussen tot campers, waar hij nu al drie jaar van leeft. Een aantal jaren geleden wilde Jorn zelf op vakantie met een hele oude camper.

'Toen heb ik er een half jaar lang aan verbouwd om het perfect te krijgen. Nadat ik daarmee op vakantie was geweest, heb ik de camper verkocht. Ik kwam er achter dat er heel veel mensen zijn die het interessant vinden om iets anders te hebben dan de standaard fabriekscamper. Daar ben ik op verder gegaan en nu ontwikkel ik unieke campers.'

Het zou top zijn als er niet meer zo veel harde regen valt, zodat we gewoon weer lekker weg kunnen met de camper Jorn Hofman

Corona-opleving

Het coronavirus heeft ook zeker zijn bedrijf - Van Jorn - beïnvloed.

'In het begin was het heel lastig omdat mensen belden dat ze het ombouwen van de camper niet konden laten doorgaan omdat ze geldproblemen hadden. Daarna was het heel hard rennen om te zorgen dat er toch nieuwe klanten binnen kwamen. Ook de leveringen werden lastiger. Voor bussen die af moesten, waren soms de onderdelen die uit China komen niet leverbaar.'

Campers zijn weer in trek

Maar inmiddels merkt Hofman dat de markt weer aantrekt. Campers zijn weer in trek. Op dit moment staan er drie bestelbussen binnen in de loods op het Suikerunieterrein, klaar om binnen een aantal weken afgeleverd te worden.

Corona of niet, met een camper kun je een heerlijke vakantie hebben Jorn Hofman

Tussen de bussen is duidelijk verschil zichtbaar. De één is pas gestript, terwijl de ander vol staat met een gasfornuis, een plek voor het bed en opbergkastjes, en klaar is om binnen drie dagen afgeleverd te worden. Buiten staan twee campers die al af zijn en wachten totdat een klant ze ophaalt.

Hofman is in ieder geval klaar voor het seizoen. 'Het zou top zijn als er niet meer zo veel harde regen valt, zoals vandaag en we gewoon weer lekker weg kunnen met de camper.'

