Celstraf voor woninginbraak en autodiefstal in Haren

Een 46-jarige man uit Heiloo is donderdag wegens een woninginbraak en autodiefstal in Haren veroordeeld tot een straf die gelijk was aan zijn voorarrest: vijf maanden.

De woninginbraak en de autodiefstal vonden plaats op 16 oktober vorig jaar.

Eén grote ravage

Toen de bewoners van een woning aan de Rijksstraatweg in Haren op die bewuste avond weer thuis kwamen, was het in de woning één grote ravage. Het pand was volledig overhoop gehaald. Niet alleen sieraden waren weg, ook hun auto was van de oprit verdwenen. De sleutel daarvan was uit de woning gehaald.

Het gestolen voertuig werd de volgende dag pal voor het Centraal Station in Amsterdam aangetroffen. In de auto lagen de gestolen sieraden, maar die werden ook in de tas van de 46-jarige man uit Heiloo gevonden. Die ontkende de inbraak. De sieraden had hij eerlijk gekocht, beweerde hij twee weken geleden op zitting.

De auto had eerder al met draaiende motor bij het UMCG gestaan. Na een 'geleend autoritje' naar Amsterdam had hij de auto terug willen brengen. Maar dat geloofde de rechtbank niet.

Opnieuw in de fout

Volgens de rechtbank heeft de man zich niet laten weerhouden door de gevoelens van angst en onrust die dergelijke woninginbraken met zich meebrengen. Ook had hij zich schuldig gemaakt aan diefstal van een Playstation uit een filiaal van Used Products. Ook dit feit nam de

rechtbank mee in de strafmaat.

Daarbij tilt de rechtbank er zwaar aan dat de man eerder veroordeeld is geweest voor diefstallen. 'Meerdere straffen hebben de man er kennelijk niet van weerhouden opnieuw de fout in te gaan.'

De man heeft ruim vijf maanden in voorarrest gezeten en verblijft in een kliniek, waar hij de goede weg is ingeslagen. De rechtbank besloot zijn behandeling daarom niet te doorkruisen met opnieuw een periode van detentie.

Hennepkwekerijtje

Een 33-jarige man uit Stad zat naast de man uit Heiloo in de gestolen auto. Hij is wegens hulp bij de woninginbraak en de autodiefstal veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. In zijn woning aan de Oliemuldersweg in Stad werd tevens een kwekerijtje met ruim tachtig hennepplanten aangetroffen. De stroom tapte de man buiten de meter om.