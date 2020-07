Vera organiseert weer concerten: 'Bizarre setting, dit heeft geen toekomst'

Twee keer vijftig bezoekers kwamen af op het concert van de eigenzinnige Fries. De muziekliefhebbers konden niet gewoon los in de zaal staan, maar moesten plaats nemen aan een tafel. Die waren in drie rijen opgesteld in de zaal. Bier of andere consumpties konden alleen voor het concert worden opgehaald aan de bar.

Even wennen

Voor veel bezoekers was dat geen probleem. 'Het is even wennen, maar we zijn al lang blij dat we weer naar een concert kunnen. Ik heb het echt gemist', zegt een van de concertgangers.

Talma speelde een dwarsdoorsnede van zijn werk. Liedjes over voetballers, dammers en de stadskabouter van Groningen. Het publiek kan het waarderen. Ook in deze setting die je eerder in een theater zou verwachten.

'Talma speelde geweldig. Ik heb genoten', zegt een bezoeker.

Publiek mag geen eigen plek in de zaal kiezen, maar moet aan een tafeltje zitten. (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

'Aparte ervaring'

Talma zou op dit moment eigenlijk door Nederland toeren met een met liedjes over voetballers. De concerten waren gekoppeld aan het EK en zijn met een jaar uitgesteld. Talma heeft sinds maart niet meer op de planken gestaan.

Ik heb nog niet eerder zo'n zittend publiek hier in Vera meegemaakt Meindert Talma

'Ja, het is even wennen weer. Ik heb nog niet eerder zo'n zittend publiek hier in Vera meegemaakt. Dus dat is wel een aparte ervaring, maar ik vond het heel leuk om weer te doen', aldus Talma.

Talma merkte duidelijk verschil ten opzichte van eerdere shows die hij in de club speelde. 'Mensen zitten verder uit elkaar en je merkt dat dat ook de sfeer beïnvloed. Dat mensen elkaar niet aansteken qua beleving.'

'Dit heeft geen toekomst'

Programmeur Peter Weening organiseerde op 12 maart zijn laatste concert in Vera. Sindsdien zat hij vooral in zijn moestuin. 'Uiteraard ben ik blij dat er weer livemuziek te horen was. Het is natuurlijk een lastige periode geweest. Het mocht weer, dus heb ik dit maar uit de hoge hoed getoverd', aldus Weening.

Het mocht weer, dus heb ik dit maar uit de hoge hoed getoverd Vera-programmeur Peter Weening

Toch geeft deze manier van concerten organiseren Weening maar weinig voldoening. Hij hoopt dat hij na augustus weer normaal kan programmeren. 'Dit heeft geen toekomst. Dat mag duidelijk zijn.'

Arjen Robben

Talma speelde tijdens zijn set voor het eerst een aangepaste versie van zijn lied over Arjen Robben. De terugkomst van de flankspeler naar FC Groningen inspireerde Talma tot het schrijven van een nieuw couplet en brug.

