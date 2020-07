Stadskanaal zoekt ‘schaap met de vijf poten’ als nieuwe burgemeester

Ook moet de nieuwe kroonbenoemde burgemeester de boer op, om zowel in de regio als in Den Haag de kansen en problemen van Stadskanaal onder de aandacht te brengen.

Empatisch persoon

Bert van Beek, voorzitter van de vertrouwenscommissie in Stadskanaal geeft Commissaris van de Koning René Paas deze profielschets mee.

‘We zoeken een empatisch persoon, die communicatief sterk is, doorzettingsvermogen heeft en minstens zes jaar aan Stadskanaal verbonden wil blijven’, aldus Van Beek.

Ander type

Met de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester die vooral de verbinding met omliggende gemeenten zoekt, wil Stadskanaal een ander type burgemeester dan de laatste kroonbenoemde burgemeester. Baukje Galama was in haar tijd een dossiervreter, een vrouw met een grote discipline die van betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de Kanaalstreek. Die eisen werden niet genoemd in de profielschets.

‘We zoeken het schaap met de vijf poten’, gaf Van Beek Paas ook nog mee. Die gaf aan dat dit lastig zou worden, omdat Stadskanaal geen schaap zoekt, maar een echt mens.

Bijna onder water

Zowel Paas als waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA), die donderdagavond ook werd geïnstalleerd, refereerden in hun toespraak aan de sociaal-economische situatie in de Kanaalstreek. Ook Stadskanaal staat financieel bijna onder water, en beiden riepen het Rijk op om de gemeenten vooral niet verder in het moeras te laten wegzakken.

Voor de vertrouwenscommissie is wel duidelijk dat Stadskanaal geen bestuurder zoekt die achterover wil leunen. ‘Zeker niet’, zei Van Beek. ‘Dat wordt hier aanbuffelen.’

