Protesterende boeren bereiken Grote Markt (en vliegveld Eelde)

Vanaf 20:00 uur donderdagavond leken de boeren en de politie een kat-en-muis-spelletje met elkaar te spelen. De boeren wilden perse naar het centrum; de gemeente wilde dat koste wat kost voorkomen.

'Vanwege de verkeersveiligheid en omdat het koopavond is', liet gemeentewoordvoerder Hans Coenraads weten.

Staande gehouden

De boeren werden daarop op verschillende plaatsen in Stad staande gehouden. Bij het Emmaplein en de Bedumerweg bijvoorbeeld.

Maar rond 22:00 uur was er voor de politie geen houden meer aan, en stroomde de grote Markt vol met trekkers. Uiteindelijk bereikten een stuk of vijftig trekkers het plein, waar op dat moment de terrassen nog vol zaten.

'Niet de bedoeling'

'Dat was niet de bedoeling', aldus Coenraads. 'We hebben het begeleid en gemonitord.'

Ook in Eelde

Overigens werd in en rond onze provincie niet alleen geprotesteerd in de stad Groningen. Er was ook een delegatie boeren die zich liet zien en horen bij Groningen Airport Eelde.

Ook daar verzamelden zich een dikke vijftig boeren met hun trekkers. Ze doopten er de vertrekhal om tot 'Farm Friendly vertrekhal'.

Rond middernacht liep het daar wat uit de hand, toen de boeren met hun trekkers de start- en landingsbaan van het vliegveld innamen.

Eiwitrijk veevoer

De boeren protesteerden donderdagvond in verschillende steden tegen kabinetsplannen om eiwitrijk veevoer te verbieden. De Tweede Kamer debatteerde daar diezelfde avond over.

'Ja, het is wel gelukt', reageerde Harry Eckhardt uit Jipsinghuizen op het bereiken van de Grote Markt. Eckhardt is zelf geen boer, maar levert veel boeren veevoer. 'Waar het om gaat is voer specifiek voor melkkoeien. Daar mag vanaf 1 september tot in eerste instantie 1 januari geen krachtvoer meer in met meer dan 19 procent eiwit.'

En even voor de beeldvorming, verklaart Eckhardt: 'In grasproducten zit vaak 16 tot 18 procent eiwit, in snijmaïs 8 procent. En als je koeien gezond wilt houden, dan hebben ze zo'n 15 procent eiwit nodig.'

Tegen de gezondheid van de koeien

'Het gaat nu tegen de gezondheid van de koeien', zegt Eckhardt, 'en dat doet veel veehouders enorm zeer.'

Tegen 23:30 uur leken de meeste boeren zich weer naar huis te begeven.

