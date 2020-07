Voetballers en toeschouwers smachten naar de bal

Het duel trok veel publiek. Alsof iedereen erbij wilde zijn en corona even wilde vergeten. De thuisclub had er alles aan gedaan om de toeschouwers er op te wijzen dat er nog wel maatregelen gelden.

In de kantine geldt eenrichtingsverkeer en rondom het veld geven pijlen de looprichting aan. De reservebank bestaat uit stoelen waar anderhalve meter ruimte tussen zit.

Op de tegels langs het veld hebben we kruizen geplaatst waar je niet mag staan Bart Rogaar, voorzitter VV Corenos

Kruizen

'We hebben looppaden gemaakt en één uitgang en uitgang gecreëerd. Op de tegels langs het veld hebben we kruizen geplaatst waar je niet mag staan. En verder spreken we de mensen aan op het gezonde verstand', zegt Corenos-voorzitter Bart Rogaar.

Samen met een grote groep vrijwilligers is hij de hele dag bezig geweest om het terrein coronaproof te maken. In allerijl is nog een terras aangelegd.

Het ritme naar een wedstrijd toe hebben we echt gemist Frank Konneman, trainer VV Middelstum

Gretigheid

Meteen na het eerste fluitsignaal is Middelstum de bovenliggende partij. De gretigheid straalt ervan af. 'Je merkt nu wel dat er wat extra energie inzit en dat iedereen er extra van geniet. Het ritme naar een wedstrijd toe hebben we echt gemist', vertelt Middelstum-trainer Frank Konneman.

Het duel eindigt in 2-2. Corenos-speler Marcel Dijkstra scoort twee keer vanaf de strafschopstip. 'Het was heerlijk dat de bal weer rolde. We hebben de afgelopen drie weken wel getraind en dan ben je ook wel weer toe aan een wedstrijdje.'

Afstand

Datzelfde geldt voor de toeschouwers. Langs de lijn hoor je opmerkingen als 'ik heb het gemist en je kunt er niet zonder' en 'hier moet je bij zijn'. De maatregel om anderhalve meter afstand te houden wordt soms niet in acht genomen.

'Ze hebben het hier goed ingedeeld en nu is het aan de mensen om zich daar aan te houden. Maar dat vergeet je soms. Het is niet anders.' Ook scheidsrechter Frans Toon is dat opgevallen. 'Het was wel heel erg druk langs de lijn dat moet ik wel toegeven. Maar als je met de wedstrijd bezig bent dan ga je niet even tellen op hoeveel afstand iedereen staat.'

