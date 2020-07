Minste coronaboetes van Nederland in Groningen

In de hele provincie Groningen zijn in de periode 15 maart tot en met 15 juni in totaal 25 coronaboetes uitgedeeld door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Alle 25 boetes werden gegeven in de gemeente Groningen.

Dat blijkt uit cijfers door Nieuwsuur opgevraagd bij gemeenten. Van alle 355 Nederlandse gemeenten gaven 238 gemeenten hun cijfers prijs.

Het gaat bij deze cijfers alleen om boetes gegeven door boa's. Het Openbaar Ministerie kan geen gegevens per gemeente leveren. De veertien boetes die in april werden uitgedeeld aan bezoekers van een gokavond in een bedrijfspand aan de Lavendelweg in Stad tellen niet mee binnen die 25 boetes. Die boetes vallen onder het Openbaar Ministerie. Datzelfde geldt voor de boetes voor de vijftien feestende Vindicat-leden.

Duizenden boetes

In de gemeenten Stadskanaal en Delfzijl zijn geen gegevens bekend, maar in alle overige gemeenten hebben boa's geen boetes uitgedeeld.

In heel Nederland zijn sinds half maart duizenden boetes uitgedeeld. Het OM meldde begin mei dat er zo'n 18.000 boetes waren uitgedeeld. Een groot gedeelte daarvan is afkomstig van boa's. Hoe groot dat gedeelte is, is niet bekend.

