Opvallend geel kistje helpt Dorpskerk door coronatijd

'In coronatijd deden we diensten via YouTube. Daar kwam de 'prayerbox' voorbij. Toen dacht ik, dat kunnen wij ook doen', zegt predikant Hester Wouda. Ze vertaalde prayerbox naar het Nederlands en plaatste het bij de kerk. 'Zo konden mensen verbonden blijven met de kerk, terwijl ze niet naar binnen konden.'

Predikant Hester Wouda bij de bidbox (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Mee in de preek

Elke vrijdag haalt Wouda de gebeden uit het doosje en ze verwerkt dat in de preek van de zondag daarop. Niet iedereen wil per se genoemd worden in de preek.

'Dan neem ik dat niet mee in de preek, maar veel mensen willen steun voor personen die eenzaam of ziek zijn. Als er een naam op staat en ik mag het meenemen in de preek, dan doe ik dat.'

Normale dienst

Ondanks het succes van de gele bidbox is Wouda blij dat ze weer gewoon zondags een normale dienst kan voorgaan. 'Ik ben blij dat we weer met elkaar kunnen zijn. Heb er echt zin in, ben blij dat het weer kan.'

