Grunneger laidjesfestival ging niet door (maar nu wel digitaal)

En dat vonden artiesten, de kinderen en de gemeente jammer. 'Er ontstond een idee om een filmpje te maken', vertelt wethouder Giny Luth. Artiesten Alex Vissering en Olaf Vos zijn vervolgens langs meerdere scholen in de gemeente gegaan om toch het lied op te nemen. 'Ik vind het een fantastisch filmpje geworden', zegt Luth.

De filmcrew en artiesten gingen uiteindelijk langs acht scholen in de gemeente Westerwolde: 'We hebben verschrikkelijke veel lol gehad', zegt muzikant Alex Vissering die meewerkte aan het project. 'En daar gaat het ook om. Die Olaf Vos kun je er trouwens ook heel best bie hebben.'

Met gifgroene t-shirts schitteren de kinderen in de videoclip, terwijl ze het nummer: 'Westerwolde' zingen van Vissering. En in het midden van het lied rapt Olaf Vos nog even over Citta Slow, de filosofie van de gemeente.

Het Grunneger Laidjes Festival is onderdeel van de Grunniger Weke. Elk jaar organiseert de gemeente Westerwolde zo'n week die in het teken staat van de Groningse taal en cultuur. Volgens Luth is het belangrijk dat de kinderen daarmee bezig zijn.