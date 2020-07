Burgemeester Schuiling: 'Boerenactie in Stad was onverantwoord'

Dat zegt hij vrijdag voorafgaand aan het maandelijkse overleg met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.

Kat-en-muisspelletje

De acties begonnen donderdagavond rond 20.00 uur en in eerste instantie werden de trekkers geweerd uit de binnenstad. Na een kat-en-muisspelletje van twee uur was er geen houden meer aan: Trekkers reden de Grote Markt en even later ook de Vismarkt op.

Volgens Schuiling heeft het heel lang geduurd om contact te krijgen met de boeren. 'Dat maakt het ongelofelijk ingewikkeld om het niveau van opschaling te kunnen bepalen', zegt hij.

Aanpak

Samen met de politieorganisatie is hij in beraad over hoe hij in de toekomst dergelijke acties moet aanpakken. Ook wil hij het er met alle burgemeesters over hebben tijdens een volgende vergadering van de veiligheidsregio.

