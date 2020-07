Gedecoreerden ontvangen alsnog hun Koninklijke onderscheiding (update)

In april kregen de gelukkigen van hun burgemeester al te horen dat ze een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vaak via een telefoontje, in verband met het coronavirus,

Vrijdag kon dat lintje eindelijk echt worden opgespeld.

Geen verrassing meer

Cultuurhuis De Klinker in Winschoten stroomt al vroeg vol. Acht inwoners uit Oldambt ontvangen vandaag hun Koninklijke onderscheiding. Een verrassing is dat dus niet meer, eind april werden ze er al over gebeld.



'Met een smoes belde ik', vertelt burgemeester Cora-Yfke Sikkema aan de zaal. 'Meestal ging het gesprek eerst over corona en pas daarna vertelde ik dat ik een verrassing had voor de mensen aan de telefoon. Een enkeling had al een vermoeden: is dit waarom al die mensen om me heen zo zenuwachtig doen? hoorde ik dan.'

Afstand houden

In de zaal zitten familie en vrienden. Ondanks dat er wel afstand wordt gehouden, zitten de families zo veel mogelijk bij elkaar. Eén voor één worden de gedecoreerden met hun partner het podium op gevraagd. Omdat burgemeester Sikkema de speldjes niet mag opspelden vanwege het coronavirus, doet een partner of familielid dat.

'Toch iets bijzonders'

'Normaal gesproken ga ik bij de gedecoreerden op bezoek op een plek waar zij hun vrijwilligerswerk doen, of thuis', legt de burgemeester uit. 'Dat ze dan ook echt verrast zijn, maar ik vond het ook wel heel mooi dat alle gedecoreerden elkaar op het podium zagen. Ze konden elkaars verhaal horen en dat geeft ook wel weer collectief iets bijzonders.'

Na het officiële gedeelte is er tijd voor een borrel Sommigen houden het bij koffie, anderen nemen een wijntje. Zo'n dag als vandaag moet natuurlijk gevierd worden.

Ook elders verlate lintjesregen

Ook in enkele andere gemeenten werden vandaag alsnog lintjes uitgereikt. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen reikte in theater Kielzog onderscheidingen uit aan zeven gelukkigen. Vier anderen konden er vanwege de korte planning van de ceremonie niet bij aanwezig zijn.

'Deze werkwijze is door de nood geboren, maar heeft wel iets moois. Ik ben alle gedecoreerden zeer dankbaar voor wat ze al die jaren voor onze gemeente hebben gedaan en vaak nog doen', aldus de burgemeester.

Drie Damsters kregen hun lintje (Foto: Gemeente Appingedam)

In de gemeente Appingedam heeft burgemeester Koos Wiersma vanmorgen tijdens een feestelijke bijeenkomst op Landgoed Ekenstein aan drie Damsters een lintje uitgereikt. Daarbij sprak hij de volgende woorden:



'Ik ben trots op deze drie Damsters. Alle drie zetten zij zich al jaren onverminderd in voor onze maatschappij. Zij zijn daarmee van grote waarde voor Appingedam en de regio Groningen.'

Update: dit bericht is aangevuld met de lintjesregen in Appingedam en Midden-Groningen.

Lees ook:

- Een koninklijke onderscheiding per telefoon: 'Met wie zegt u?'

- Burgemeesters bellen decorandi: 'Gefeliciteerd! Ik sta voor uw deur'