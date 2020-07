Wat doet die gele verfstreep in het Noorderplantsoen?

Wie de streep volgt, zal zien dat er een vierkant gevormd is.

Loopt hier de biergrens?

De makers ervan zijn bij het aanbrengen van de verf geen enkel obstakel uit de weg gegaan, zo blijkt uit onderstaande foto op Twitter. Al snel wordt de link gelegd met het door de gemeente ingestelde bierverbod in delen van het plantsoen.

Maar even verderop schept een informatiebordje duidelijkheid. Het blijkt te gaan om een kunstproject van Studio 212 Fahrenheit uit Stad. Je kent ze nog van het 'roze pand' op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat.

Maximale afstand

Dit keer hebben de Groningse kunstenaars het Noorderplantsoen onder handen genomen. Door een groot vierkant te schilderen willen ze de afstandsmaatregelen in een ander perspectief plaatsen.

'Als anderhalve meter de minimum afstand is die we in Nederland moeten bewaren, wat zou dan de maximum afstand kunnen zijn? Hoeveel ruimte zou er eigenlijk zijn voor elke inwoner van Nederland?', schrijven de bedenkers van het project personal square op hun site.

49 bij 49 meter voor jezelf

Op die vraag hebben de kunstenaars een rekensom losgelaten. Daar kwam uit dat elke Nederlander, bij een gelijke verdeling van de ruimte, een vierkant van 49 bij 49 meter tot zijn beschikking heeft. Dat ziet er als volgt uit:

Het kunstwerk vanuit de lucht (Foto: Studio Fahrenheit 212/Roelof Bos)

De beschikbare ruimte in Nederland is overigens kleiner dan inwoners van Duitsland (65 x 65 meter) en China (82 x 82 meter) zouden hebben, blijkt uit een vergelijking van de kunstenaars.

Milieuvriendelijke verf

Het kunstwerk in het plantsoen maakt deel uit van het project 'At an appropriate distance' van CBK Groningen. Daarbij gingen drie kunstenaars de afgelopen week aan de slag met het thema 'afstand'. De gemeente Groningen heeft toestemming voor het gele vierkant gegeven.

Wie bang is dat de verf schadelijk is voor het groene gras van het plantsoen, kan gerust zijn. Volgens Paul Mulder, mede-eigenaar van Studio Fahrenheit 212, is daar rekening mee gehouden.

'Het is milieuvriendelijke verf, op kalkbasis. Het soort dat je ook voor de belijning op voetbalvelden gebruikt.'

Drie maanden kunst

Het is de bedoeling dat de verf drie maanden blijft zitten. 'Maar het is de vraag of dat lukt', zegt Mulder. 'De strepen op het asfalt moeten we sowieso regelmatig bijwerken.'

Bekijk hier een video van het project.