Het Hogeland kan nog niks doen aan verkeersoverlast Onderdendam

Het CDA heeft zorgen over de verkeerssituatie in het dorp.

Omdat er bij Baflo aan de weg gewerkt wordt, gaat er veel verkeer door het dorp. Ook de aangekondigde wegafsluiting van de N361 volgende week bij Sauwerd gaat voor extra verkeer zorgen in Onderdendam. Eén van de omleidingsroutes loopt door het dorp.

Knelpunt

‘Onderdendam was vroeger een handelsdorp, een knooppunt. En dat is het nu nog steeds qua verkeer’, zegt Kor Berghuis, fractievoorzitter van het CDA. Hij maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid.

‘Volgend jaar komt het feest nog een keer en afgelopen jaar was het ook feest. We moeten echt kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen. Je wordt niet vrolijk van de situatie ter plekke.'

Aantasting woongenot

Ook inwoners van Onderdendam hebben zich laten horen. Die hebben een brief verspreid via sociale media waarin ze weggebruikers oproepen om 30 kilometer te rijden en de aanwijzing van de aanwezige verkeersregelaars goed op te volgen. Ze ondervinden veel last van de drukte: lawaai, trillingen in huizen, onveilige verkeerssituaties en veel vervuilde lucht.

Het is volgens de briefschrijvers een aantasting in het woongenot.

Automobilisten worden door de dorpelingen opgeroepen geen sluiproutes te nemen. ‘U rijdt dan door de smalle straten waar kinderen spelen’, schrijft de groep inwoners.

Gesprekken

Wethouder Eltjo Dijkhuis is op de hoogte van de problematiek: ‘We hebben het over provinciale wegen. En de provincie bedenkt dan ook de omleidingen. We hebben met hen contact gehad, en gezegd dat de bedachte omleidingen niet altijd optimaal merken. We hebben aangedrongen op aanvullende maatregelen.’

Na de zomer wil Dijkhuis met de provincie kijken wat er mogelijk is als oplossing voor Onderdendam. ‘Het blijft een te kleine weg door een klein dorp waar heel veel verkeer langs moet’. Hij roept weggebruikers op om andere routes te gebruiken.

Eventuele compensatie voor de overlast richting omwonenden vindt Dijkhuis een zaak van de provincie.

Wethouder Kristel Rutgers is in gesprek geweest met inwoners en de plaatselijke verkeerscommissie. ‘Ik heb prettige gesprekken met de inwoners. Ze beseffen dat er niet van de ene op de andere dag een oplossing is.’

