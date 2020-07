Drafbaan opent de deuren voor eerste koers

Draverijen in het Stadspark in Groningen (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

De wedstrijden zijn alleen toegankelijk voor paardeneigenaren en sponsoren. Die twee groepen krijgen een uitnodiging. Het is de bedoeling om in augustus bij de Sweepstake Trials wel weer een beperkt aantal toeschouwers toe te laten.

'We zijn voor nu blij dat we door de versoepelingen weer open mogen. Voorlopig zonder publiek. We werken met vrijwilligers en moeten het wel kunnen behappen om de toestroom te kunnen reguleren', zegt secretaris Sytske de Vries van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen.

De vereniging deed een aantal pogingen om de Veiligheidsregio zover te krijgen om de deuren eerder te openen. Maar burgemeester Schuiling ging niet overstag. Het leidde tot grote frustratie

Broodwinning

De Vries is zelf ook pikeur. Ze is dan ook verheugd dat er in Groningen weer gedraafd kan worden. 'Trainen kon wel, maar twee maanden lang heb ik helemaal geen koers gehad. Het was een aparte periode. Gelukkig gingen de banen in Duitsland eerder open dan hier. Het is voor veel mensen hun professie en dus broodwinning.'

Trainen kon wel, maar twee maanden lang heb ik geen koers gehad Sytske de Vries, pikeur

Levensvatbaar

Nu de eerste koers aanstaande is, krijgt wil de vereniging de kans grijpen om aan te tonen dat de drafsport in Groningen bestaansrecht heeft. Zoals bekend wil de gemeente het terrein in de toekomst alleen nog maar gebruiken voor grote evenementen zoals muziekfestivals. 'We wilden op 15 maart al laten zien dat de sport levensvatbaar is. Maar door de coronacrisis ging die koersdag niet door. We gaan de rest van het jaar de gemeente ervan overtuigen dat we bestaansrecht hebben. Vorig jaar hebben we al het dubbele aantal toeschouwers getrokken dan voorgaande jaren.' benadrukt De Vries.

Zondag 12 juli staan er maximaal acht koersen op het programma. Meer kan nu nog niet omdat dan de kans bestaat dat er teveel mensen in en rondom de stallen aanwezig zijn.