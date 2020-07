Nationale ombudsman tikt Oldambt op de vingers: ‘Gemeente is tekortgeschoten’

De gemeente Oldambt is in het hele traject rondom de biomassa-installatie in Winschoten ‘tekortgeschoten’ en ‘niet voldoende transparant geweest’ richting omwonenden. Dat schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Hij deed onderzoek naar het handelen van de gemeente Oldambt.

Omwonende krijgt gelijk

Omwonende Otto Schröder vroeg de Nationale ombudsman om onderzoek te doen. Hij vindt dat Oldambt hem niet voldoende heeft geïnformeerd over de komst van de installatie vlak bij zijn huis en dat er niet serieus met zijn klachten is omgegaan. Op beide punten wordt hij in het gelijk gesteld.

De biomassa-installatie moet het naastgelegen zwembad verwarmen. Schröder en andere omwonenden klagen al tijden. Zij hebben last van stank, roetdeeltjes vallen neer op de huizen en er wordt gevreesd voor hun gezondheid. Onderzoek wijst uit dat de uitstoot vele malen hoger ligt dan de norm. Oldambt besluit daarom in november 2019 de installatie te sluiten. Ook de tweede biomassa-installatie die Oldambt heeft staan in Finsterwolde gaat dan uit. Voor Schröder is de maat vol. Hij schakelt daarom de hulp in van Van Zutphen.

‘Gemeente is tekortgeschoten’

De eerste klacht ging over de communicatie van de gemeente Oldambt richting de omwonenden. Er zijn vijf bekendmakingen geweest op de website www.officielebekendmakingen.nl, op de website van de gemeente stond een aankondiging en in drie (lokale) kranten heeft een bericht gestaan.

Toch is dat voor Van Zutphen onvoldoende. ‘Oldambt had kunnen verwachten dat de plannen voor de plaatsing van de installatie gevoelig zouden liggen en voor onrust zouden kunnen zorgen.’ Hij is daarom van mening dat Oldambt de omwonenden actief op de hoogte had moeten stellen. Alleen publiceren via de wettelijk afgesproken kanalen is voor hem te weinig. Van Zutphen vervolgt: ‘De gemeente is tekortgeschoten in de informatieverstrekking.’

‘Niet voldoende transparant’

Daarnaast is de gemeente niet transparant genoeg geweest. Schröder heeft meerdere keren geklaagd bij Oldambt, maar het is hem onduidelijk wat er met zijn klachten is gebeurd.

De Nationale ombudsman schrijft dat niet is gebleken dat Oldambt Schröder actief heeft meegenomen in haar handelen. Ook is hem niet uitgelegd wat hij al dan niet van de gemeente mag verwachten als hij klachten doorgeeft.

Van Zutphen komt daarom tot de conclusie dat de gemeente ‘niet voldoende transparant is geweest’.

Consequenties onbekend

Schröder is blij met de uitkomsten van het onderzoek. 'Het is een bevestiging van wat ik altijd al gezegd heb.' De kritiek op de toenmalige communicatie van de gemeente komt voor de omwonende te laat. De installatie staat er immers al. 'Ik hoop dat ze er wat mee doen voor andere inwoners.'

Op dit moment is de installatie nog steeds uitgeschakeld. De eigenaar wil het systeem echter weer opstarten om de uitstoot te onderzoeken. Daar is Schröder fel tegen. 'Het is al onafhankelijk onderzocht. Dat is toch voldoende?'

Mocht Oldambt de eigenaar van de installatie toch de gelegenheid geven om weer te proefdraaien met de installatie, dan overweegt Schröder gerechtelijke stappen.

De gemeente Oldambt laat weten dat zij het rapport heeft ontvangen, maar het eerst wil bestuderen voordat zij reageert. Ook zijn de eventuele consequenties nog onbekend.

