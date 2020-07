Column: De trouw van Arjen Robben

De Verlosser himself had geen grotere vreugde kunnen wekken dan Arjen Robben, toen die zijn terugkeer naar dit Groningse tranendal bekendmaakte. De FC is in een klap in waarde verdubbeld, het stadion raakt misschien wel uitverkocht, kortom, heden hosanna voor Arjen.

Het ‘Kruisigt hem’ dat zijn voorganger een kleine 2000 jaar geleden al snel ten deel viel, zal Arjen niet overkomen, want hij heeft zijn prestatie al geleverd voor hij een bal geraakt heeft. We verheugen ons natuurlijk op de prachtige acties en goals waar hij ons op gaat trakteren, maar de betekenis van zijn terugkeer zit hem in zijn loyaliteit aan Groningen. Hij komt niet terug als de verloren zoon, met in zijn haar nog wat aardappelschilletjes uit het varkenshok waar hij de nacht heeft doorgebracht, maar als iemand die van een voetstuk stapt om zich dienstbaar op te stellen aan zijn oude club. Kom daar nog maar eens om in dit materialistische tijdsgewricht en zeker in die zeldzaam platte voetbalwereld.

De timing is ook nog eens perfect. Juist in de coronacrisis krijgt een waarde als loyaliteit meer betekenis. Tot een paar maanden geleden konden we ons nog gezellig op 10 centimeter afstand van elkaar door winkelstraten persen, voor een paar euro naar de Malediven vliegen en waren we steeds op zoek naar wat nieuws en liefst wat groters. De Malediven hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een camping in Opende, met fantastisch sanitair. In de winkelstraten wordt er niet meer geperst en er wordt van ons verwacht dat we allemaal een beetje inschikken met onze dikke ik. We zijn meer op elkaar aangewezen. In een coronacrisis leer je je vrienden kennen.

Als je bijvoorbeeld winkeliers vraagt of de coronacrisis ook nog iets goeds heeft gebracht, zeggen ze vaak: de trouw van mijn vaste klanten. Waar zowel klant als verkoper een half jaar geleden nog over de ander kon zeggen: voor jou tien anderen, daar hechten ze nu aan het vertrouwde. Trouwe klanten gaan niet per se voor de beste deal, maar voor de winkelier waar ze een band mee hebben. En het geeft een heel wat beter gevoel om met een iets te duur jurkje de winkel uit te lopen en een blijde middenstander achter te laten, dan de zoveelste doos van bol.com thuisbezorgd te krijgen. Voor de winkeliers zijn we allemaal een soort Arjen Robben die terugkeert uit het weelderige land van Amazon en Zalando.

De terugkeer van Robben verlost niet alleen de FC, de voetbalminnende Groninger, of meteen maar de hele provincie, of welja, waarom niet heel Nederland, hij verlost ook Arjen Robben zelf. Je hart volgen, met zoveel andere mogelijkheden in het verschiet, is niet iedereen gegeven. Hoeveel mensen zijn in de loop van hun carrière het doel niet uit het oog verloren? Robben is in zijn leven blijkbaar net zo doelvast als op het veld. En hij krijgt er ook veel voor terug, want een karakteristiek van loyaliteit is dat die geacht wordt wederkerig te zijn. Iedereen kent de teleurstelling over een werkgever, een werknemer, een partner, een idool of een schare fans die onze trouw niet waard bleken te zijn. Dat laten we bij Robben toch niet gebeuren?

Dus wat Arjen op het veld straks ook uitspookt, als hij net te laat bij de bal is, een irritante schwalbe maakt of overschiet voor een leeg doel, we blijven van hem houden. De man van glas kan niet meer stuk.