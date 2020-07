Protesterende boeren willen 'Noorden van de rest van Nederland afsluiten'

Vanuit meerdere plaatsen uit onder meer de provincie Groningen, zijn zaterdagavond boeren vertrokken naar waarschijnlijk opnieuw de stad Groningen, zo wordt gesuggereerd op een filmpje op de facebookpagina Bar & Boos A7.

Er rijden ook veel Groningse trekkers, vanuit onder meer Niezijl en Zuidhorn, over de A7 richting Drachten. Daar zorgen ze voor veel vertraging.

Onafhankelijk

In appgroepen en op social media laten de boeren weten dat ze het Noorden willen afsluiten van de rest van Nederland.

'Er is een actie bedacht die inhoudt dat we Friesland, Groningen en Drenthe onafhankelijk willen maken van de rest van Nederland', zo staat er onder meer te lezen. Rond 22:00 uur werd het verkeersknooppunt A28/A37 bij Hoogeveen geblokkeerd.

We willen een situatie als donderdag en vrijdag proberen te voorkomen Robert-Jan Valkema - politie Groningen

Slaapspullen mee

Er wordt steeds gewaarschuwd om confrontatie met de politie te vermijden. En er klinken suggesties dat deze actie wel eens meerdere dagen in beslag kan nemen: 'Neem je slaapspullen mee.'

'Niet het achterste van m'n tong'

Een woordvoerder van de actievoerders wilde tegenover Omrop Fryslân niet zeggen wat de plannen precies zijn. 'Dat houd ik voor me, ik wil het achterste van mijn tong nog niet laten zien.'

Verschillende bruggen, zoals hier de Poelebrug, zijn uit voorzorg gesloten. (Foto: 112Groningen)

Posten bij bruggen

De politie in Groningen post uit voorzorg bij alle bruggen van de Diepenring. Sommige bruggen, zoals de Poelebrug, zijn uit voorzorg zelfs gesloten of juist geopend, zoals de Visschersbrug.

'We zijn extra alert op de situatie in de stad', reageert Robert-Jan Valkema, woordvoerder van de politie. 'We willen een situatie als gisteren en eergisteren (toen de boeren de binnenstad bereikten, red.) proberen te voorkomen.'

Politie en handhavers posten bij iedere brug in de Diepenring. (Foto: 112Groningen)

Valkema geeft aan niet precies op de hoogte te zijn van de plannen van de boeren. 'We zien dat de boeren op meerdere plekken in het Noorden actief zijn, maar vooralsnog lijkt er in Friesland en Drenthe meer actie te zijn. Al blijven we natuurlijk scherp, ook hier in Groningen.'

Politietruck

In de buurt van Zuidbroek hebben boeren een politietruck, met daarachter een oplegger met daarop een shovel, aan het begin van zaterdagavond klemgezet. Die truck zou daar staan om demonstraties in Groningen te voorkomen.

In Zuidbroek hebben protesterende boeren een politietruck klem gezet (Foto: Michael Huising/112Groningen)

