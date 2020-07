Aflevering 12 van de Podcast over Ede Staal: ‘De onderbroek van Gittje moest ik eruit knippen’

De man die dat moest doen is oud-RTV Noord-technicus Leo Smid. Smid vertelt daarover in aflevering 12 van de Podcast Credo, het leven van Ede Staal. ‘Dat moest eruit. Dat kon niet’ vertelt Smid die talloze verhalen en liedjes van de troubadour door zijn handen kreeg.

Erik Hulsegge (links) in gesprek met Leo Smid (Foto: RTV Noord)

Ook moest hij vaak het geluid regelen van optredens van Groninger artiesten. Zo werd hij op pad gestuurd om begin jaren tachtig de jubileumtheatertour van Noord, Bartje op het Peerd van Ome Loeks, in de Molenberg in Delfzijl te registreren.

‘Het was helemaal niet gepland om er een opname van te maken. maar op enig moment dachten we: laten we een recorder meenemen om toch wat op te nemen want je weet maar nooit’, vertelt Smid.

En dat was een gelukkige gedachte, want de nummers die Ede daar toen zong werden dus eigenlijk per ongeluk opgenomen. Een van die nummers was De hoaven van Delfziel en die opname belandde uiteindelijk ook op de elpee As vaaier woorden.

‘We hadden op 1 spoortje de aftakking van de zaal op de recorder gezet. En op het andere spoor het applaus. na die tijd is het linker- en rechterspoor bij elkaar gemixt. Achteraf hebben we toen gezegd als we het hadden geweten hadden we er een audiowagen naartoe gestuurd. Maar zoals dit is het Ede puur....... '

Waar te beluisteren?

Het zijn enkele van de vele verhalen en bijzondere anekdotes die in de podcast voorbij komen, waardoor we een inkijkje krijgen in het leven van Ede Staal. Inmiddels zijn er dus tien afleveringen te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 12 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen beluisteren.

