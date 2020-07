Burgemeester niet blij met wegblokkades en protest; boeren zwijgen

Daarmee herhaalt hij zijn woorden van na de eerste van de drie protesten, afgelopen donderdag.

'Acties in deze vorm zijn onverantwoord', zegt hij. 'Demonstreren mag maar dan in georganiseerd verband en op basis van afspraken zodat het op een veilige manier kan. Dat is dus sowieso niet in de binnenstad en met wegblokkades.

'Geen volledig en kloppend beeld'

De boeren zelf laten aan RTV Noord weten geen reactie te willen geven. De boeren hebben het gevoel dat hun woorden verdraaid worden en geen volledig en kloppend beeld geven.

‘Het is eigenlijk een provinciale afspraak tussen de boeren. Wij willen best met de pers praten, maar alleen als dat live op radio of televisie is. Dan kan er namelijk niks aan verdraaid worden.’

Lees ook:

- Boerenblokkade A28 opgeheven (zaterdag)

- Boeren huiswaarts na protest rondom Stad (vrijdag)

- Protesterende boeren bereiken Grote Markt (en vliegveld Eelde) (donderdag)