Expeditie 1,5 meter: een Friese vlag in Grunnen

Andries Kingma woont al veertig jaar in Groningen. Maar oorspronkelijk is hij een Fries. Hij vindt het mooi dat Derk over de vlag begint en gaat binnen op zoek naar zijn Groningse vlag. Zo werden ze toch nog 'kameroaden'.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Op visite bij een jong boerengezin

- Een concert van Saxofonist Bert Brandsma

- Café Havenzicht in Groningen stopt

- En meer

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

