Kun jij worden gecompenseerd voor waardedaling van je woning door gaswinning?

Op de lijst staan postcodes en de minimale en maximale vergoedingen waar een woningeigenaar recht op heeft. De regeling moet woningeigenaren compenseren voor de waardedaling van hun pand, omdat er in het gebied sprake is van een ‘imago-effect’ op de huizenprijzen. Potentiële kopers hebben minder interesse in een woning in dit gebied dan in een vergelijkbare woning in een vergelijkbaar deel van Nederland.



Het gebied gaat van de gemeente Oldambt tot het Westerkwartier en Het Hogeland tot Aa en Hunze. Je kunt hier bekijken of je postcode binnen de regeling valt.



Gefaseerd

De waardedalingsregeling begint op 1 september voor eigenaren van woningen in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Op 1 november kunnen eigenaren in Groningen en Het Hogeland hun aanvraag indienen. Tot slot volgen twee maanden later de gemeenten Midden-Groningen, Delfzijl, Oldambt, Westerkwartier en Aa en Hunze.



120.000 eigenaren

Niet alle woningeigenaren in die gemeenten hebben recht op een vergoeding. Alleen de woningen die in 138 postcodegebieden staan, vallen onder de regeling. Daarnaast moeten indieners tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 eigenaar van de woning zijn geweest. Het gaat om 95.000 woningen en 120.000 eigenaren. Dat komt onder meer omdat ook eigenaren die hun woning hebben verkocht aanspraak kunnen maken op de regeling.



De waardedaling wordt bepaald per postcodegebied. De percentages lopen uiteen van maximaal 18,4% in Loppersum tot minimaal 2,7% waardeverschil op sommige plekken in Oldambt of de voormalige gemeentes Zuidhorn en De Marne.



Dit percentage is het verschil tussen de huidige waarde van een woning met de waarde die de woning had moeten hebben. In de praktijk zijn veel huizen sinds de beving bij Huizinge in augustus 2012 namelijk in waarde gestegen, maar ze zijn minder hard in waarde gestegen dan andere huizen op een vergelijkbare plek. Dat verschil is de waardedaling.





NAM op afstand

De waardedalingsregeling is het resultaat van het ‘op afstand zetten van de NAM’. Voorheen moesten woningeigenaren voor zo’n compensatie onderhandelen met de NAM over de hoogte van zo’n vergoeding en of ze er überhaupt voor in aanmerking kwamen. Anders dan wat toen kon, vergoedt het IMG ook eigenaren die hun woning nog niet hebben verkocht.



De rekening van de kosten die het IMG maakt worden doorgestuurd naar het ministerie van Economische Zaken. Die onderhandelt op haar beurt met de NAM over wie uiteindelijk de portemonnee trekt.



Het IMG publiceert naar verwachting maandagochtend toelichtingen op de gebruikte methodes op haar website.



