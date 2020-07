De bal rolt niet meer in Kiel-Windeweer

De club ligt al een aantal jaren in de clinch met de stichting dorpshuis 't Woldhuus en de gemeente Midden-Groningen. De kwestie draait vooral om het gebruik van de kantine in het dorpshuis. Er zijn al meerdere rechtszaken geweest.

De meest recente was eind april toen het hoger beroep van VV Kiel-Windweer diende voor het gerechtshof in Leeuwarden. De rechter oordeelde destijds opnieuw in het nadeel van de voetbalvereniging.

Geen inkomsten

De uitspraak van Het Hof heeft voorzitter André Kruijer doen besluiten om geen elftallen in te schrijven bij de KNVB. Een snelle rekensom maakt dat duidelijk. Er is tienduizend euro nodig voor veldhuur, huur van het onderkomen en de afdracht aan voetbalbond KNVB.

Er staan geen inkomsten tegenover. De vereniging gaat door als een zogenaamde 'stille' vereniging. Het is het begin van het einde van de 74 jaar oude club. Er wordt door twee juristen onderzocht of een laatste juridische stap (cassatie) mogelijk is.

Het doet me echt zeer, ik ben opgegroeid met deze club Henk Wolthuis, oud voorzitter VV Kiel-Windeweer

Mistroostig

Henk Wolthuis is even oud als de voetbalclub, 74 en nog steeds betrokken bij het eerste en enige elftal. Soms nog als speler, maar steeds vaker als assistent-scheidsrechter. Hij voetbalt z'n hele leven al bij Kiel-Windweer. De laatste maanden is hij niet op het sportcomplex geweest.

'Het is mistroostig hier, in verval' zegt hij na een blik over het veld achter het dorpshuis. Zijn oordeel geeft exact de situatie weer van de voetbalclub. De oorzaak van de verpaupering komt voor een groot deel door de coronacrisis. Niemand heeft de moed en zin gehad om, ook al was het maar een begin, het onkruid een kopje kleiner te maken.

Geen gesprek

Wolthuis heeft het juridische gevecht van nabij gevolgd. 'Het doet me echt zeer. Ik ben opgegroeid met deze club en heb gezien hoe alles tot stand kwam met veel vrijwilligers.'

Over de volledige gang van zaken wil hij zich niet uitlaten. Dat is begrijpelijk, want je moet uitermate goed ingevoerd zijn om te kunnen snappen waar de kwestie precies over gaat. Bovendien is er nooit een moment geweest waarop de partijen met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Weinig binding

Het voortbestaan van VV Kiel-Windeweer hing de voorbije jaren al vaker aan een zijden draad. Er was nog weinig binding met het dorp omdat spelers van heinde en verre er kwamen spelen.

In de tussentijd werd de club ook al een keer failliet verklaard, maar dat werd later weer teruggedraaid toen een van de schuldeisers op het laatste moment toch nog werd betaald. En ook liep het ledenaantal terug. Het wrange is dat er juist nu een groei te bespeuren was en er zelfs twee elftallen ingeschreven zouden worden voor volgend seizoen.

