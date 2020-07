Basketbalster Cornelius maakt stap hogerop in Spanje

Cornelius maakte afgelopen seizoen haar debuut als profspeelster in de Spaanse competitie bij Deportivo Zamarat waarmee ze, totdat het seizoen ten einde kwam door de coronacrisis, tegen degradatie vocht.

Hoogste regionen

De nieuwe club van de pointguard speelt in de hoogste regionen van de 'Liga Femenina', de Spaanse eredivisie. 'Het is een topteam in de league en ze spelen ook Europees basketbal. Toen ik er vorig seizoen met Zamarat op bezoek was, heeft de sfeer grote indruk op me gemaakt. Vooral het vele publiek', zegt Cornelius.

Vooruitgang

Cornelius viel op omdat ze in haar eerste profjaar grote vooruitgang boekte. Coach Mario Lopez denkt met de komst van de international meer mogelijkheden te hebben qua spelsysteem.

Cornelius begon met basketballen bij Celeritudo in Groningen. Na een korte periode bij het talententeam in Amsterdam vertrok ze naar Miami om te studeren en te basketballen. Daar speelde ze in totaal vier jaar.

