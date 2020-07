Bewoners ‘drugsflat’ Winschoten: 'Bezoek van burgemeester geeft vertrouwen'

‘De gesprekken geven vertrouwen, maar het blijft nog wel eerst zien en dan geloven’, zegt Huurdersorganisatie Oldambt (HOO) die spreekt namens de bewoners.

Luisterend oor

Vooral oudere huurders ervaren al enige jaren overlast van hun medebewoners. Op meerdere adressen wonen jongeren die overlast veroorzaken. Ook wordt drugs gedeald en is er vaak geluidsoverlast.

Reden voor Sikkema en Tijsma om met de bewoners in gesprek te gaan. Bewoners vertelden hun verhalen, de een emotioneler dan de ander. Vervolgens gingen Sikkema en Tijsma nog bij meerdere adressen langs om een luisterend oor te bieden.

Plezier moet terug

Sikkema: ‘Je bent ook burgermoeder. Je wilt dat mensen het prettig hebben in Oldambt. Ik snap echt dat dit heel heftig is voor bewoners. Gelukkig woont het merendeel daar met veel plezier, maar je wilt dat dat ook voor deze mensen weer gaat gelden.’

Tijsma deelt die mening. ‘Een aantal huurders heeft de zorgen geuit en ons verteld hoe jammer zij de situatie vinden. Wij willen dat mensen met plezier op die plek wonen. Overlast is nooit fijn.’

Drie adressen

Daarbij willen beide bestuurders wel benadrukken dat het overgrote gedeelte van de bewoners met plezier in de Venne flat woont. Tijsma: ‘Wij krijgen ook berichten van mensen die daar prettig wonen en niet willen dat de flat steeds negatief in het nieuws is.’

De Huurdersorganisatie Oldambt beaamt dat. Volgens haar gaat het om drie adressen die voor de onrust zorgen.

Een door bewoners opgehangen poster in de flat (Foto: Huurdersorganisatie Oldambt (HOO))

Gebeurt veel

Achter de schermen wordt druk nagedacht over mogelijke oplossingen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar er lijkt schot in de zaak te zitten. Sikkema: ‘Ik kan niet op individuele gevallen ingaan, maar wij zijn er echt mee bezig. Daarbij is het wel zo dat wij mensen een alternatief willen geven. Wij zetten niet zomaar iemand op straat.’

Tijsma: ‘Er zijn goede bewegingen achter de schermen. Daarnaast willen wij ook graag met bewoners een plan maken over hoe wij kunnen werken aan het vertrouwen. Wij doen ons best, maar het blijft ingewikkeld.’

Fijner en veiliger wonen

‘Zodra de onruststokers hier niet meer wonen, gaan alle partijen in gesprek om na te denken over hoe de leefomgeving fijner en veiliger wordt en blijft', vertelt de huurdersorganisatie. 'Het is nog even geduld hebben, maar wij hebben echt het gevoel dat het besef is doorgedrongen.’

