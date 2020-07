Scheepswrak kopen? Dat kan op een veiling in de haven van Winschoten

Daar worden ter plekke vier scheepswrakken geveild die al jarenlang aan het uiterste punt van de haven van de Molenstad liggen.

Scheepskerkhof

Het scheepskerkhof, bestaande uit twee slepers en twee platbodems, is de gemeente Oldambt al jaren een doorn in het oog. De eigenaar is daar ooit neergestreken met zijn schepen en heeft er ook een tijdje op gewoond. Maar hij is vervolgens zonder schip met de noorderzon vertrokken. Niemand heeft hem ooit terug gezien en niemand weet waar de man is gebleven.

Intussen bleven de schepen gewoon liggen en waren ze vaak het doelwit van spelende kinderen of hangjongeren. Vorig jaar zonk een van de schepen en moest de brandweer er aan te pas komen om de gelekte olie op te ruimen. Ook dit schip bleef 'gewoon' half onder- en half boven water liggen. Verantwoordelijk wethouder Erich Wünker van Oldambt is er al sinds zijn aantreden twee jaar geleden mee bezig.

We kunnen de eigenaar niet vinden en moesten daarom allerlei procedures volgen om te onteigenen tot aan mededelingen aan de Staatscourant toe Erich Wünker - Wethouder Oldambt

'We kunnen de eigenaar niet vinden en moesten daarom allerlei procedures volgen om te onteigenen, tot aan mededelingen in de Staatscourant toe. En dat duurt lang. We willen tegelijkertijd ook de kade op gaan ruimen, want daar staan ook nog wat oude containers. Nee, ik ben blij dat we er nu eindelijk een streep onder kunnen zetten', meent Wünker.

Scheepswrak kopen voor een prikkie? Dat kan in Winschoten. (Foto: RTV Noord)

Gerechtsdeurwaarder

Maar dan moet het kwartet schepen natuurlijk wel verkocht worden. De man die daar verantwoordelijk voor is, is Robert Werkman van gerechtsdeurwaarderskantoor Rozenstad in Winschoten.

'Er is best wel belangstelling voor', weet Werkman. 'Er hebben zich inmiddels vijf kandidaat-kopers gemeld.'

De gemeente wil er hoe dan ook van af. Die hebben gezegd dat er geen minimum bedrag wordt ingesteld Gerechtsdeurwaarder Robert Werkman

De veiling gaat per opbod en wordt ter plekke gehouden aan de Oosterhavenkade op het oude industrieterrein van Winschoten. 'We hebben de schepen laten taxeren. normaal starten we zo'n soort veiling met een bodembedrag. Maar de gemeente wil er hoe dan ook van af en die hebben gezegd dat er geen minimum bedrag wordt ingesteld.'

Zacht prijsje

Dat zou kunnen betekenen dat je voor een zacht prijsje bezitter kan worden van een heus schip. 'Ach', zegt Werkman, 'dit is een geval van wat de gek er voor geeft...'

De veiling per opbod vindt woensdagmorgen om 10.30 uur plaats bij de desbetreffende schepen aan de Oosterhavenkade.

