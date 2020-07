Provincie Groningen: 'Burgers steeds vaker mede-eigenaar zonneparken'

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan in reactie op het onderzoek van de vier noordelijke omroepen naar de opbrengsten van de zonneparken.

Daaruit komt het beeld naar voren dat het vooral de investeerders zijn die profiteren van de opbrengst van deze met veel subsidie tot stand gebrachte parken. Maar in de provincie Groningen ligt dat anders, zegt Homan.

Koploper

'Toen we vier jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van zonneparken waren we al koploper als het gaat om eigenaarschap. Ik had toen niet kunnen dromen dat er honderden hectares zonneparken met 50% eigenaarschap zouden zijn gerealiseerd. Ondernemers mogen best verdienen, zij steken tenslotte hun nek uit, maar het is het mooi als de parken in samenwerking met de regio tot stand komen.'

Menukaart

Dat dat bij bestaande parken niet altijd het geval is komt omdat er al een en ander in ontwikkeling was en omdat er pas in de afgelopen jaren gemikt is op aandeelhouderschap van de burger. Het wiel werd bovendien meer dan eens opnieuw uitgevonden, legt ze uit.

De meeste zonneparken in onze provincie en zeker de parken die nog in ontwikkeling zijn, zijn voor de helft eigendom van omwonenden Gedeputeerde Nienke Homan

'We hebben alle gemeenten gevraagd om daar vormen voor te verzinnen, van gebiedsfondsen tot aandeelhouderschap', zegt Homan. 'Je kunt zeggen dat er daardoor wat veel verschillende vormen zijn ontwikkeld die nodig vereenvoudigd moeten worden tot een soort menukaart voor investeerders. Je ziet bovendien dat de eisen aan die deelname hoger zijn geworden. Maar de meeste zonneparken in onze provincie en zeker de parken die nog in ontwikkeling zijn, zijn voor de helft eigendom van omwonenden.'

Koploper

Groningen is volgens Homan nog steeds koploper als het gaat om participatie door de omwonenden. Ze wijst erop dat dat ook geldt voor parken die al in de pijplijn zaten, zoals in Westerwolde. Nog tijdens de procedure is gelukt om ook bewoners de kans te geven in het park te investeren.

'Dat is waar we met alle zonneparken naartoe willen. Alleen, onder de rook van Lewenborg is het natuurlijk makkelijker om aandeelhouders te vinden dan aan de rand van Pekela. Daarom wordt daar vaak voor een gebiedsfonds gekozen. Maar in de toekomst zou je ook constructies kunnen bedenken waarbij je bij gebrek aan belangstelling in de buurt ook verderop aandeelhouders mag zoeken.'

