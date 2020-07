GroenLinks en PvdD: 'Wat zijn consequenties voor boeren die protesteren?'

De partijen vinden ook dat het demonstreren zonder vergunning niet zonder gevolgen mag zijn. Ze reageren daarmee op de demonstrerende boeren van afgelopen avonden. Sinds donderdagavond wordt er elke avond een nieuwe protestactie op touw gezet.

'Onacceptabel'

De afgelopen dagen reageerde burgemeester Koen Schuiling al afkeurend op de protesten. 'Acties in deze vorm zijn onverantwoord', zei hij zondag. 'Demonstreren mag, maar dan in georganiseerd verband en op basis van afspraken zodat het op een veilige manier kan. Dat is dus sowieso niet in de binnenstad en met wegblokkades.' Wat er volgens hem bij de protesten gebeurt, is 'onacceptabel vanwege de veiligheidsrisico's en de overlast'.

Wat zijn de consequenties?

'We hebben gezien dat de burgemeester alles op alles heeft gezet om tractors na donderdag uit de binnenstad te weren en daar zijn we blij mee', zegt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren in gemeente Groningen. 'Toch willen we weten hoe het komt dat op donderdagavond boeren nog zonder problemen de Grote Markt konden bereiken.'



Fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks vraagt zich af wat de consequenties zijn voor de individuele boeren: 'Ze hebben gedemonstreerd terwijl de vergunning was geweigerd. Ik kan me voorstellen dat dat niet zomaar kan.'

Van het weigeren van een vergunning was echter geen sprake, weet Hans Coenraads, woordvoerder van burgemeester Schuiling. 'Je hebt geen vergunning nodig om te protesteren, maar moet een demonstratie wel aanmelden. Dat is donderdag en de avonden erop niet gebeurd.'

Onverlet vraagt Wijnja zich ook af: 'En hoe zit het met verkeersovertredingen en eventuele vernielingen?'

Politie beboette boeren op Bornholmstraat

Dat zijn vragen waar de politie vooralsnog geen antwoorden op heeft. De politie zegt wel verschillende boeren te hebben bekeurd op de Bornholmstraat in Groningen, maar zegt niet waarvoor. Verder zijn er volgens de politie geen aanhoudingen verricht.

