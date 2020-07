Gewonde bij mogelijke schietpartij in Stad, zes aanhoudingen (update)

De politie doet onderzoek in de Zandsteenlaan (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Bij een mogelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen is maandag een man gewond geraakt.

De politie hield in eerste instantie drie verdachten aan vanwege mogelijke betrokkenheid. Later werden nog drie andere verdachten aangehouden. Het slachtoffer is één van de zes aangehouden verdachten.

Hij is behandeld in het ziekenhuis en vervolgens overgebracht naar het bureau.

Onduidelijk

Het is nog onduidelijk of er geschoten is en wat er zich precies heeft afgespeeld, meldt de politie.

'Daar doen we op dit moment onderzoek naar', zegt een politiewoordvoerder. 'Dat houdt in dat we sporen veiligstellen en in gesprek gaan met mogelijke getuigen.'

Mogelijk betrokken

Dat er nu zes personen aangehouden zijn, wil niet zeggen dat zij ook allemaal een rol hebben gespeeld bij de mogelijke schietpartij. Wel ziet de politie hen als meer dan gewone getuigen.

'Het kan ook zijn dat er mensen bij waren die er niks mee te maken hebben gehad. Maar van hen willen we wel graag horen wat er gebeurd is. Op die manier hopen we daar een beter beeld van te krijgen', aldus de politiewoordvoerder.