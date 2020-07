Huisartsenpost bij Martini Ziekenhuis verder zonder screeningsunits voor corona

Patiënten wordt voortaan binnen gevraagd naar eventuele symptomen van corona.

Vragenlijsten blijven

Het ziekenhuis en de doktersdienst hebben de containers niet meer nodig; de screening gebeurt voortaan per telefoon en bij binnenkomst in het gebouw. Patiënten en bezoekers moeten daar een aantal vragen beantwoorden. Als daaruit geen verdenking van corona ontstaat, mogen ze naar binnen. Is er wel een verdenking en kom je voor de huisartsenspoedpost, dan gaat de patiënt naar de coronapost.

Binnen blijven maatregelen als het desinfecteren van handen, looproutes en zitplaatsen op anderhalve meter afstand gelden. Ook mag per patiënt maximaal één begeleider mee.

Alleen spoed

De doktersdienst grijpt het weghalen van de containers aan om Groningers te wijzen op het belang van spoed: alleen dan mogen ze de huisartsenspoedpost bellen.

Directeur-bestuurder Erik Noordhof: 'Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat patiënten met milde klachten wegbleven. We werden veel minder gebeld voor ‘kleinigheden’ en kwamen daarmee meer terug bij waar we als doktersdienst voor zijn: spoedeisende huisartsenzorg, dus zorg die niet kan wachten tot de dagpraktijk weer open is. We hopen dat te kunnen vasthouden, ook na corona.'

