Familiecafé Denderz in Stad dicht door coronacrisis

Bij de opening in 2016 was het concept van een familiecafé annex kinderkledingwinkel nieuw voor de stad Groningen.

Jonge ouders drinken er een kop koffie of eten een broodje, terwijl hun kleine kinderen spelen. Ingrid Postema: 'Het besluit is heel moeilijk, want het is een heel leuk concept. Maar je moet wel het hoofd boven water houden.'

We hebben geen geld, reserves en wat de overheid bijdroeg is niet afdoende Ingrid Postema - Eigenaar Denderz

Postema nam Denderz vorig jaar maart over van de eerste eigenaren. Dat het nu niet meer gaat, is zuur. 'We zijn bijna drie maanden dicht geweest, terwijl wel alles betaald moest worden. We hebben geen geld, reserves en wat de overheid bijdroeg is niet afdoende. We hebben er alles aan gedaan, maar corona draait ons nu de nek om.'

In 2016 maakte RTV Noord-journalist Eva Hulscher onderstaande reportage over Denderz.

Niet failliet

Denderz is wel weer opengegaan toen de coronamaatregelen werden versoepeld in de hoop dat de financiële situatie snel zou verbeteren. 'Maar de omzet is dertig procent van hoe het was. Mensen zijn angstig en niet alle tafels kunnen open natuurlijk. We zijn niet failliet, maar nemen nu wel dit besluit.'

Op 1 augustus sluit Denderz definitief de deuren. Zeven medewerkers verliezen daardoor hun baan. Op Facebook reageren trouw klanten van het café bedroefd op het nieuws.

