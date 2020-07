Ik wil jou in de ogen kijken, wanneer ik jouw strot doorsnij', was een van de berichten die een 54-jarige man uit Oude Pekela verstuurde naar zijn toenmalige vriendin.

'Oude Pekela is aan een tragedie ontsnapt', zei de officier van justitie voor de Groninger rechtbank en eiste tegen de man een celstraf van een jaar en tbs met voorwaarden.

Vlucht naar camping

Volgens de officier terroriseerde de man zijn vriendin. De vrouw wilde uiteindelijk vorig jaar in juli hun relatie beëindigen en vluchtte met hun vijftien maanden oude dochter en haar twaalfjarige zoon naar haar vader op een camping.

De verdachte trof de woning leeg aan en vernielde daarop de inboedel, waaronder de babykamer en speelgoed.

'Vermoedelijk dacht hij: ik niets, zij ook niets', zei de officier. De bedreigingen werden heftiger en frequenter. De situatie liep volgens de officier zo erg uit de hand dat de politie actief op zoek ging naar de verdachte.

Messen in de auto

De 54-jarige Oude Pekelder werd kort daarop in zijn auto aangehouden. In de wagen lagen meerdere messen. Volgens deskundigen kampt de man met persoonlijkheidsstoornissen, maar is hij wel volledig toerekeningsvatbaar. Zonder een stevige behandeling is de kans op herhaling groot, is hun conclusie.

Als hij zich houdt aan de voorwaarden zal dwangverpleging niet nodig zijn, zei de officier. De man had nog een voorwaardelijke celstraf van een half jaar open staan, die zou hij ook moeten uitzitten. De officier vroeg de rechtbank de man een locatie-verbod voor Oude Pekela op te leggen.

Woningoverval

De verdachte heeft een strafblad, waaronder een veroordeling van vijf jaar cel voor een woningoverval in Winschoten in 2015. De advocaat van de verdachte, Fred Kappelhof, pleitte voor een kortere celstraf en een versnelde klinische opname. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.