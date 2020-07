Extra geld voor Ring Zuid mogelijk ten koste van andere grote projecten

De kans bestaat dat er een streep moet door de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 richting Appingedam of de aanleg van de Wunderline naar Duitsland. Een deel van het geld dat begroot is voor deze projecten, is nodig voor de bouw van de zuidelijke ringweg.

Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper. Zij zegt dat een deel van het geld uit deze pot, het zogeheten Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP), nodig is om de aanleg van de zuidelijke ringweg te financieren. Het plan is onderdeel van het 'akkoord op hoofdlijnen' dat Gräper en aannemerscombinatie Herepoort hebben gesloten.

134,8 miljoen extra is onvoldoende

In het projectbudget voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg staat een bedrag van 73,9 miljoen euro geboekt voor de post ‘onvoorzien’, de alliantiebijdrage van provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Groningen is 36,6 miljoen en er is een verschil van 24,3 miljoen tussen de eindstandprognose van het project en het daadwerkelijke projectbudget.

Dat maakt dat er een ‘stroppenpot’, een beraamde strop, is van 134,8 miljoen euro. Nu is duidelijk dat deze stroppenpot niet voldoende is.

Over de precieze bedragen houd ik mijn mond Fleur Gräper, gedeputeerde

‘Het gaat ons geld kosten’, zegt Gräper. ‘We hebben het regionale belang laten meewegen en dat betekent dat wij een oplossing hebben gezocht binnen het RSP-programma. We hebben geen extra middelen uit de begroting nodig, maar over de precieze bedragen houd ik mijn mond.’

Gräper wil niet zeggen of en hoeveel Rijkswaterstaat extra gaat bijdragen aan de realisatie van de Zuidelijke Ringweg.

'Financiële pijn acceptabel'

Voor aannemerscombinatie Herepoort is de financiële pijn ‘acceptabel’, zegt woordvoerder Bert Kramer.

‘Aan beide zijden moest water bij de wijn gedaan worden’, zegt hij. ‘Dat is voor ons een gedeelte geweest waarvan wij zeggen: dat vinden we acceptabel om het project tot een goed einde te brengen. Gezien de hoeveelheid kunnen we het project op een fatsoenlijke manier, goed en op tijd tot een succes maken.’

Beide partijen zeggen blij te zijn dat er een akkoord is. Zowel Gräper als Kramer benoemen het belang van regionale werkgelegenheid als belangrijke pijler onder het 'akkoord op hoofdlijnen'.

We kunnen nu een feestje met elkaar vieren Bert Kramer, Herepoort

‘Ik ga ervan uit dat dit de grootste obstakel is geweest’, zegt Kramer. ‘Dit was geen kleine, dit moest zorgvuldig gebeuren. De kans dat het klapte was er natuurlijk, maar we hebben met elkaar gekeken hoe we eruit konden komen. We willen zorgen dat dit project gaat lukken. Laten we het er maar op houden dat we nu een feestje met elkaar kunnen vieren, dat we dit in elk geval met elkaar kunnen afronden.’

Gevolg van drie jaar vertraging

Het benodigde extra geld is een gevolg van drie jaar vertraging die is ontstaan in de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Die heeft verschillende redenen. Eerst stoeiden de projectorganisatie en de aannemerscombinatie Herepoort over het definitieve ontwerp voor de bouw van de zuidelijke ringweg. De aannemerscombinatie had meer tijd nodig voor het afronden van het definitieve ontwerp. Eenmaal afgerond vond projectorganisatie Aanpak Ring Zuid dat ze te weinig tijd had om tot een goed oordeel te komen.

De projectorganisatie gaf aan dat ze twijfels had of het werk wel veilig uitgevoerd kon worden. Door die impasse gingen grote werkzaamheden in de zomer van 2018 niet door. Tijdens deze zomerstremming wilde Herepoort de damwanden intrillen, waardoor treinen wekenlang niet konden rijden. Dat moest worden uitgesteld naar een nieuw moment dat het treinverkeer zolang stil kon liggen - pas een jaar later.

Daarnaast zei Herepoort moeite te hebben om goed personeel te vinden, vanwege de aantrekkende economie. Bij elkaar leverden de problemen zo'n drie jaar vertraging op.

