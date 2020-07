Spijk krijgt nieuw groen, maar vrijwilligers moeten onderhoud doen

De dorpsbewoners hebben dit maandag vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente Delfzijl.

Aantrekkelijker maken

De initiatiefnemers zijn inmiddels al drie jaar met de plannen bezig. Tijdens een bijeenkomst in 2017 kwamen ideeën naar voren om het dorp aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. In september gaat de schop de grond in.

Zo komt er aan de kop van de Havenweg en de Nesweg een fontein. Richting het Spijkstermaar komt een schelpenpaadje met enkele bankjes. Ook is het de bedoeling om bij 't Maar een grote steiger te plaatsen voor bootjes en vissers.

Hanneke Lameijer en Arnold Stoppels. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'We wilden ook nog een beekje aanleggen, maar uit onderzoek bleek dat hier allerlei buizen en leidingen in de grond liggen. Zo diep kunnen we dus helaas niet graven, maar het kronkelige schelpenpaadje is een goed alternatief', zegt Hanneke Lameijer, één van de vrijwilligers van Groen Spijk.

Geen bezuiniging

De gemeente blijft het gras maaien, maar de vrijwilligers moeten het groen straks onderhouden. Dat betekent dus snoeien, harken en vegen. Is dat op lange termijn houdbaar? 'Dat is een gewetensvraag', zegt groepslid Arnold Stoppels. 'In het Spieksterbos doen we al jaren vrijwilligerswerk met een aantal pensionado's. Dat is een hele gezellige groep. Met een kop koffie en een gevulde koek willen mensen wel iets voor hun omgeving doen.'

Het vrijwillige onderhoud is geen bezuiniging vanuit de gemeente, vertelt wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta): 'Op dit moment ligt daar een gazon, dat blijven we onderhouden. Er komt nu groen bij, dat is een uitbreiding en vraagt om extra onderhoud. We spreken met een dorp af dat de vrijwilligers daar verantwoordelijk voor zijn.'

Trotser

De gemeente steekt 131.000 euro in het project. TenneT draagt drie ton bij, als compensatie voor de nieuwe 380 kV-lijn van de Eemshaven naar Vierverlaten. Daarnaast dragen andere fondsen wat bij.

'We hopen dat iedereen trotser wordt op Spijk', zegt Lameijer. 'Dat je als bewoner en bezoeker kunt genieten van het dorp. Het was een tijdje stil rond de initiatieven. Met de beweegtuin die afgelopen jaar is aangelegd en dit project denken we dat het heel mooi kan worden.'

Tijdens het tekenen van het onderhoudscontract maandag hebben bewoners uit Spijk de ‘Kiek op Spiek’ gepresenteerd, een overzicht van bewonersinitiatieven om het dorp mooier en veiliger te maken.