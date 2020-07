Gedeputeerde Staghouwer tegen protesterende boeren: 'Blijf in gesprek'

Staghouwer reageert op de boerenprotesten van de afgelopen vier dagen. De boeren begonnen donderdag met protesteren tegen de veevoerplannen van het kabinet door met hun trekkers de weg op te gegaan. Hierbij bereikten ze de Grote Markt in Groningen en vliegveld Eelde.

Zaterdag werd de A28 bij Hoogeveen geblokkeerd en zondag was het distributiecentrum van Coop in Gieten aan de beurt. Inzet van het protest zou nu ook de lage prijzen die supermarktketens betalen aan de boeren.

Zorgen

Gedeputeerde Staghouwer maakt zich wel zorgen over de protesten. Ook vindt hij dat de boodschap van de boeren niet duidelijk is in de huidige protesten: 'Iedereen heeft het recht om te demonstreren, daar zal ik niets aan af doen. Aan de andere kant lijkt het me wel slim om het wat meer met elkaar te organiseren. Zodat het ook duidelijk is wat en hoe. Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven.'

