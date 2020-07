Solo-single Alex Luttjeboer over hete zomers rond Beerster Koele

Iedereen herinnert ze zich wel, die eindeloos lange zomers uit zijn of haar jeugd. Alex Luttjeboer, zanger en voorman van de Groningstalige band 050, schreef een lied over de lange zomers die hij met vrienden vierde ronde de Beersterplas alias de Beerster Koele bij Beerta.

Zunne op de kop verschijnt komend weekend als soloplaat van Alex Luttjeboer.

Kratje bier achterop

Begin jaren ’80 was het dat een jonge Alex Luttjeboer op de fiets met een kratje bier achterop zomers bijna dagelijks naar de Beerster Koele toog.

‘We zaten hier elke zomer’, vertelt Luttjeboer, terwijl we rond de Beersterplas wandelen. ‘Altijd met een groep kameraden. Dan gingen we hier het water in en liepen dan naar het eiland daar. Daar was een strandje en daar lagen we dagenlang te chillen. Dat waren van die hele lange zomers. Nu gaat alles snel-snel, maar toen was je een jonge knuppel en duurde alles veel langer. Je genoot ook veel langer.’

Niet gespeeld

Door de coronacrisis zat Luttjeboer gedwongen thuis en kon er niet gespeeld en gerepeteerd worden met zijn band 050. ‘Maar ik wilde wel bezig blijven. Het lied had ik al geschreven maar ik vond het niet zo geschikt voor 050 en toen kwam ik op het idee om het op te nemen met compleet andere muzikanten.’

Alles is op afstand opgenomen. Alleen met producer Dick Pomp heb ik twee avonden in de studio gezeten Alex Luttjeboer - muzikant

Hij benaderde een aantal musici via Facebook en Whatsapp. Ook met hen kon hij vanwege de coronamaatregelen niet samen de studio in duiken. 'Alles is op afstand opgenomen. Alleen met producer Dick Pomp heb ik twee avonden in de studio gezeten. Alle muzikanten hebben afzonderlijk hun partijen ingespeeld.’

Zo kon het gebeuren dat Luttjeboer gitarist Rowdy Prins, die onder meer de pedal steel bespeelt, nog nooit heeft ontmoet.

Bier lekker koel houden

In Zunne op de kop beschrijft Luttjeboer ook de destijds bekende Winschoter Jan Wildeman.

‘Hij was een geweldige kerel, maar ook een beetje de dorpsgek. Hij nam ook altijd een kistje bier mee naar de Beerster Koele. Dat legde hij dan onder aan de wal in het water om het bier lekker koel te houden. Maar door de stroming bij het eiland verdween er geregeld een kratje in de plomp. Hier moeten nog heel wat kratjes bier van Jan op de bodem liggen’, vertelt Luttjeboer lachend.

We hebben bijna vier maand niks gedaan. Ik heb er echt weer zin aan Alex Luttjeboer

De nieuwe zomerhit van Luttjeboer brengt hij uit zonder zijn vaste band maar daar moeten we niks achter zoeken.

Straks toch live

‘Vanavond gaan we voor het eerst sinds corona weer repeteren. We hebben bijna vier maand niks gedaan. Ik heb er echt weer zin aan. Hoewel ik Zunne op de kop geen 050-nummer vind, moet je niet raar opkijken als we hem straks toch live gaan spelen.'

’Zunne op de kop van Alex Luttjeboer verschijnt komende zaterdag en wordt gepresenteerd in Café Martini van Eric Bats op Radio Noord.

Lees ook:

- Heur es: Nulviefteg presenteert eerste Groningstalige album