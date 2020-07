Burgemeester sluit drugspand Winschoten: 'Criminaliteit loont niet'

Op 26 februari van dit jaar werd er in het pand een hennepkwekerij aangetroffen.

Opiumwet

De burgemeester is volgens de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot sluiting van een pand. Dat kan bij het aantreffen van een hennepplantage (meer dan vijf planten) of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs.

'Hennepplantages in woningen vormen een gevaar voor de omgeving', zegt Sikkema. 'Er kan brand ontstaan door kortsluiting of wateroverlast door lekkages. In februari heeft er een inval plaatsgevonden in meerdere panden, waarbij onder andere deze plantage werd aangetroffen. Ik benadruk het hier nog eens: begin niet aan zoiets. Criminaliteit loont niet, vroeg of laat loop je tegen de lamp'

Huidige gebruikers

Het verbod van de burgemeester houdt in dat ook de huidige gebruikers het pand het komende half jaar niet mogen betreden.

De burgemeester sluit het sluiten van meerdere drugspanden in haar gemeente niet uit.