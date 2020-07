Statenfracties over Ringweg-debacle: ‘Waar gaat het pijn doen?’

Wordt het de trein naar Stadskanaal, de N33 richting Appingedam of toch de Wunderline waar een streep door moet? Verschillende fracties in Provinciale Staten willen er niet op vooruitlopen, maar worden onbedoeld toch geconfronteerd met de gevolgen van het Ringweg-debacle.

De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, VVD en D66 wachten vooral op duidelijkheid en willen tot die tijd niet veel zeggen. ‘Het is afwachten wat eruit komt’, zegt VVD-voorman Erik Jan Bennema. GroenLinks wil eerst informatie, maar sorteert wel voorzichtig voor: een spoorverbinding gaat bij deze partij voor een verdubbelde autoweg richting Appingedam.

Spoorlijn naar Knoal sowieso

Voor het CDA en de ChristenUnie is het duidelijk: als het kan, moet de spoorlijn richting Stadskanaal sowieso doorgang vinden. ‘De regio ligt ons na aan het hart’, zegt CDA-fractieleider Robert de Wit. ‘We hebben wel onze zorgen over de gevolgen van het akkoord dat aannemer en de projectorganisatie hebben gesloten. We zijn blij dat ze eruit zijn, maar het is afwachten wat eruit komt. We worden daarover bijgepraat. De vraag is: waar gaat het pijn doen?’

ChristenUnie-voorman Fredric Geijtenbeek is eenzelfde reactie toegedaan. ’We zijn vooral blij dat er een akkoord ligt. Het zou heel slecht zijn als het zou zijn geklapt’, stelt Geijtenbeek. Ook hij wil eerst afwachten waar het college mee komt richting de Staten. Duidelijk is wel: ‘De treinverbinding naar Stadskanaal ligt ons na aan het hart.’

Teleurgesteld, boos en berustend

De oppositiepartijen Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden en Partij voor de Dieren zijn afwisselend teleurgesteld, boos en berustend. Ze zagen het financiële debacle aankomen, zeggen ze, maar eerst moet duidelijk worden hoe groot de financiële scheur voor de provincie is.

‘Wij hebben hier vanaf het begin voor gewaarschuwd’, zegt Statenlid Dennis Ram (PVV). ‘We zijn ervoor verketterd, ook door de VVD, maar nu blijkt dat we gelijk hebben gekregen. Ik ben niet verrast, we hadden deze kostenoverschrijding voorspeld.’

Als dit gevolgen heeft voor andere projecten in onze provincie, dan is de overschrijding meer dan 134 miljoen Bram Schmaal - Groninger Belang

Groninger Belang wil een hoorzitting om duidelijk te krijgen waar het mis is gegaan. ‘Als dit gevolgen heeft voor andere projecten in onze provincie, dan is de overschrijding meer dan 134 miljoen’, stelt fractieleider Bram Schmaal. ‘Dat vind ik een hele forse overschrijding, dan gaat het al snel richting de 25 procent van het totaalbedrag van het project. Dat kan niet waar zijn. Er is sprake van een slechte projectsturing door Rijkswaterstaat, in de aansturing is het fout gegaan. Wat ons betreft zou een hoorzitting goed zijn om echt te weten te komen waar het fout is gegaan.’

Geen vertrouwen

Voor de Partij voor de Dieren wekt het hele gebeuren geen vertrouwen. ‘Het is steeds afwachten waar het college mee komt’, zegt fractievoorzitter Ankie Voerman. ‘Het is tijd voor openheid, dat zal tijd worden. Er is zoveel gerommeld met het project, ik heb geen vertrouwen meer in het hele verhaal.’

In een brief richting Provinciale Staten kondigde gedeputeerde staten aan dat het de Statenleden vertrouwelijk wilde bijpraten. Dat gebeurt aanstaande woensdag in een extra, besloten commissievergadering.

