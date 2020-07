Zwembad De Tobbe in Slochteren gaat toch open

Zwembad De Tobbe in Slochteren opent op 18 juli alsnog haar deuren. Het zwembad bleef dicht terwijl bijna alle andere zwembaden in Groningen na de lockdown weer open gingen.

Reden dat De Tobbe de andere zwembaden in de provincie niet kon volgen: het was te klein om de anderhalvemeterregels te waarborgen. Op 15 juni zei bestuurslid Ivonne Croeze nog dat er maximaal tien mensen van boven de 12 jaar tegelijk in het bad konden.

'Dat is niet te doen in een dorpsbad als dit. Dat zit niet in ons.'

Aanpassingen

Nu de maatregelen opnieuw zijn versoepeld, ziet De Tobbe toch de mogelijkheid om open te gaan. Er zijn aanpassingen gedaan om alles volgens de regels te laten lopen en de abonnementen gaan binnenkort in de verkoop. Het bad is schoongemaakt en inmiddels is begonnen met het vullen van het bad. Op 18 juli is er een feestelijke opening.

Wel zoekt het zwembad nog vrijwilligers voor tijdens de openingsuren en het inrichten van het zwembad.

