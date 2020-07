Eenrumer kermis gaat door: 'We zijn wel toe aan iets leuks in het dorp'

‘In Eenrum zijn we wel weer toe aan een leuk evenement’, zegt Thomas Benes. De vereniging voor volksvermaken Eenrum heeft besloten om de eerder afgelaste kermis in augustus toch door te laten gaan.

‘We waren ontzettend verrast toen we vorige week hoorden van premier Mark Rutte dat ook de kermisexploitanten weer aan de slag mogen’, zegt Thomas Benes. Hij zit in de kermiscommissie van de vereniging voor volksvermaken Eenrum. ‘Al 150 jaar hebben we hier een kermis. Dus het is mooi dat het door kan gaan.'

Enthousiast

Na de persconferentie werd de kermiscommissie gelijk door meerdere exploitanten gebeld: ‘Wat gaan jullie doen? Mogen wij komen? Kunnen we weer los?’

We hebben groen licht gekregen. In aangepaste vorm mogen we de kermis organiseren Thomas Benes - Kermiscommissie VVV Eenrum

De commissie is direct in gesprek gegaan met alle kermisexploitanten en met gemeente Het Hogeland. ‘We hebben groen licht gekregen. In aangepaste vorm mogen we de kermis organiseren. Voorheen stond het bezoekersaantal voor ons voorop, om zoveel mogelijk mensen te trekken. Nu is dat de veiligheid’, legt Benes uit.

‘Helaas zijn er dit jaar geen grasbaanraces. En met z’n allen staan hossen op live muziek in een kroeg is er nu evenmin bij’, zegt Benes.

Coronaproof

Het kermisterrein gaat anders ingericht worden. ‘We zijn één van de eersten in deze regio die weer een kermis organiseert. We moeten dus heel creatief met elkaar zijn en goed kijken wat wel en niet kan. Normaal vinden we het leuk als bepaalde attracties heel dicht bij elkaar staan. Om daar gezellige drukke plekken te maken. Dat kan nu niet’, zegt Benes.

Er worden looproutes gecreëerd en terrassen zullen ruimer opgezet worden.

Volgens mij kan je in de zweefmolen prima zitten zonder dat je te dicht bij elkaar in de buurt komt Thomas Benes

De organisatie denkt goed een kermis te kunnen neerzetten die coronaproof is. ‘Volgens mij kan je in de zweefmolen prima zitten zonder dat je te dicht bij elkaar in de buurt komt. En de kermisexploitanten hebben maatregelen genomen waardoor bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.'

Reuzenrad

Bijna alle exploitanten die vorig op de kermis stonden komen dit jaar weer. ‘De autoscooter heeft wel aangegeven dit jaar over te slaan. We hebben er wel een echte coronaproof attractie voor teruggekregen. Er komt een reuzenrad’, zegt Benes.

‘We weten natuurlijk niet wat een 'coronakermis' gaat doen. Maar ik heb er veel verwachtingen van’, zegt hij tot slot.

De Eenrumer kermis vindt plaats van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus in het centrum van Eenrum.

