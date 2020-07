Noorderzorg wil herstart van Hippolytushoes in Middelstum

Kunnen ouderen straks weer terecht in het Hippolytushoes in Middelstum? Als het aan Noorderzorg ligt wel. De zorgaanbieder wil weer ouderenzorg verlenen in het inmiddels gesloten tehuis.

Vorig jaar viel het doek voor het Hippolytushoes. Zonnehuisgroep Noord zag vanwege een reorganisatie geen mogelijkheden meer om het centrum open te houden.

De overgebleven twintig bewoners moesten verhuizen naar andere centra in de regio. De 58 appartementen staan niet leeg, maar worden nu tijdelijk verhuurd door Carex. Eigenaar Woonzorg Nederland beheert de 24 aanleunwoningen.

In eigen dorp

Noorderzorg, op dit moment actief in Delfzijl, Uithuizen en Uithuizermeeden, wil graag uitbreiden naar Middelstum, vertelt bestuurder Geke Blokzijl: 'Het is een mooi huis dat nu niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Wij willen voorzieningen voor ouderen in de toekomst laten blijven bestaan in onze regio.'

Mensen willen oud worden en uiteindelijk sterven in hun eigen dorp Yke Toepel - Voorzitter dorpscoöperatie Middelsoam

Dat is ook een wens van dorpscoöperatie Middelsoam, die zich jarenlang sterk maakte voor behoud van het Hippolytushoes. Voorzitter Yke Toepel is blij met het plan van Noorderzorg: 'Er is nog steeds een grote groep ouderen die verlangend uitkijkt om naar het Hippolytushoes te verhuizen. Mensen willen oud worden en uiteindelijk sterven in hun eigen dorp. Dat kan nu niet bij intensieve zorg.'

De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en moet blijken of het haalbaar is voor alle partijen.

Oud en jong

In welke vorm de ouderenzorg weer terug moet komen, is nog niet duidelijk. Blokzijl wil in elk geval klein beginnen: 'Wellicht kunnen we starten in één vleugel en daarna langzaam verder groeien. Dan maak je een mengvorm met de mensen die er nu ook wonen. Het is nog een zoektocht hoe we het dat aan elkaar kunnen verbinden.'

In het centrum komt niet alleen ouderenzorg. Zo wil een tandarts naar het gebouw verhuizen en blijft het een centrale ontmoetingsplek voor de vrijwilligers van Middelsoam.

We gaan kijken hoe gezond en minder gezond op een duurzame manier met elkaar kunnen samenleven, zonder in hokjes te worden gestopt Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks)

Versterking

Het relatief jonge gebouw is volgens wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) nog in goede staat. Wel moet het pand versterkt worden vanwege de aardbevingen in het gebied. 'Het vermoeden bestaat dat we tijdens die werkzaamheden ook de vloeren en wanden aan kunnen pakken. We gaan nu samen met de dorpscoöperatie, Noorderzorg en de eigenaar kijken wat we precies nodig hebben om het Hippolytushoes weer toekomstbestendig te maken.'

Mogelijk doet Loppersum daarbij een beroep op het Nationaal Programma Groningen, zegt Schollema: 'Je ziet een meisje met een mandje voor op de fiets die boodschappen doet. Je zou denken dat ze van oma komt, maar die woont daar naar volle tevredenheid. We gaan kijken hoe gezond en minder gezond op een duurzame manier met elkaar kunnen samenleven, zonder in hokjes te worden gestopt.'

Nog geen stip op horizon

Blokzijl kan nog niet zeggen wanneer ze de zorg wil opstarten in Middelstum, maar het kan nog wel even duren: 'Het ligt eraan hoe het nu verder gaat. Het pand moet versterkt worden en er wonen nu nog mensen in. Wij gaan er niet in voordat het pand versterkt is.'

Noorderzorg is op dit moment actief in het Van Julsingha in Delfzijl, De Mieden in Uithuizermeeden en Hunsingoheerd in Uithuizen.

