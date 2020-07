MartiniPlaza opent school voor jong theater- en musicaltalent

MartiniPlaza organiseert in augustus een speciale zomerschool voor Groningse jongeren die graag eens willen schitteren in een musical of een theatervoorstelling.

De school duurt een week. In die week wordt de leerlingen de fijne kneepjes van het theatervak bijgebracht. De zomerschool wordt geleid door theatermaker Karin Noeken (Vrouw Holland, theater De Steeg).

Niet echt op vakantie

‘Veel jongeren zullen deze zomer door corona niet echt op vakantie gaan. Daarop dachten we: misschien is het leuk om voor hen een zomerschool te organiseren, waar ze les krijgen in theater, dans en musical, en waar ze workshops kunnen volgen. Om aan het eind van de week gezamenlijk in MartiniPlaza een presentatie geven’, legt Karin Noeken uit.

De zomerschool in MartiniPlaza is bedoeld voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Voor de school zijn geen toelatingseisen.

Noeken: ‘Het is ook een mooie manier om - als je nog nooit iets met theater of musical hebt gedaan - uit te vinden of het iets voor je is. Iedereen is welkom.’

Scenes worden samen voorstelling in MartiniPlaza

De zomerschool duurt van 10 tot en met 14 augustus. Zowel de lessen als de uiteindelijke presentatie vinden plaats in MartiniPlaza.

‘We beginnen om tien uur ’s ochtends. Eerst krijg je gezamenlijk theaterles om te kijken wat voor groep het is. Daarna gaan we theatermaken. We maken scenes en uiteindelijk wordt dat een voorstelling die door het hele MartiniPlaza gaat spelen.’

Meer informatie over de zomerschool is te vinden op de website van MartiniPlaza.