Geen 4 Mijl is 'groot gemis voor de loopsport'

Of je nu als nieuwbakken hardloper aan de start zou staan, of juist als getraind atleet: het afgelasten van de 4 Mijl door de coronacrisis doet pijn.

Toch klinkt er van alle kanten begrip voor de beslissing van de organisatie. Een aantal lopers stelt alweer nieuwe doelen.

'Het is enorm balen uiteraard, maar vanuit het licht van de volksgezondheid is het volkomen begrijpelijk dat het evenement niet doorgaat', zegt Henk Bakker van Team 4 Mijl.

'Enorme klap'

De stichting ontvangt elk jaar een vast donatiebedrag. 'Het is een groot gemis voor de loopsport en natuurlijk een enorme klap voor de naamgever en grootste sponsor van ons team', zegt Bakker dan ook.

'Daarnaast is het jammer dat veel mensen hun sportieve inspanning niet kunnen showen, want de loopsport heeft de afgelopen periode een boost gehad. We houden de datum vrij in de agenda om invulling te kunnen geven aan de alternatieve 4 Mijl.'

Over de financiële gevolgen kan Bakker nog niet veel zeggen. 'Het is nog allemaal heel vers. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest om dit met de 4 Mijl te bespreken. We hopen dat dit niet heel veel invloed heeft op onze overeenkomst, maar we gaan meedenken en meewerken om tot een goede oplossing te komen.'

Erg jammer, maar het is niet anders Niek Blikslager - atleet

Snelste Groninger

Voor Niek Blikslager uit Groningen, lid van Team 4 Mijl, was de 4 Mijl het belangrijkste doel van het jaar. In 2019 liep hij de ruim zes kilometer in 18 minuten en 22 seconden. Hij is daardoor de snelste Groninger ooit op het traject tussen Haren en Groningen.

Eind mei gaf Blikslager al aan dat de kans klein zou zijn dat er op 11 oktober gestart zou worden in Haren. 'Erg jammer, maar het is niet anders. Er komen vast nog veel andere edities.

Blessure

Voor Blikslager zou het sowieso een lastige opgave worden om opnieuw een goede tijd neer te zetten. 'Sinds december ben ik geblesseerd. Pas als dat opgelost is, kijk ik weer naar doelen. Voor veel teamgenoten wordt het NK op de baan eind augustus het grote doel.'

Eerder deze week werd bekend dat de Nederlandse titelstrijd doorgaat in verkorte vorm en zonder publiek.

Lopen met Exoskelet

Dennie Jager trok vorig jaar bij de 4Mijl4 You veel bekijks. Jager, door een dwarslaesie gebonden aan een rolstoel, liep in een exoskelet van halverwege de Herestraat naar de finishlijn op de Vismarkt. Vooral als een overwinning op hem zelf, maar ook om zijn e stichting 'Walk On' onder de aandacht te brengen.

Dit jaar wilde hij proberen het hele traject af te leggen. 'Het plan ligt er nog steeds, het staat nog op mijn to-do lijst', zegt Jager. 'Helaas kunnen we het dit jaar niet uitvoeren. Volgend jaar gaan we het weer proberen. Het is mogelijk.'

Lees ook:

- 4 Mijl gaat dit jaar niet door, wel een alternatief