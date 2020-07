Plan voor veerboot tussen Eemshaven en Schotland is van de baan

Het was een ambitieus plan: een ferry voor vracht en passagiers tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, in de buurt van Edinburgh. Maar het gaat niet door.

De veerverbinding zou voor de Schotten een welkome oplossing zijn om de verwachte rompslomp van de Brexit te omzeilen.

De Schotse rederij TEC-Offshore zag het aanvankelijk helemaal zitten. Maar interne strubbelingen bij de directie gooiden roet in het eten, bleek eind vorig jaar. Wat ook niet meehielp is de weigering van de Schotse overheid om garant te staan voor de financiële risico's.

'Gebrek aan steun'

Directeur Gordon Leighton van TEC-Offshore noemt 'het gebrek aan steun voor het project' de belangrijkste reden voor het afblazen van de plannen.

'Steun van de overheid, maar eigenlijk van alle betrokken partijen. Dat was me in november al duidelijk. Ik wilde dit voorjaar bekijken wat er nog mogelijk was, maar uiteindelijk hebben we als management besloten om het project stop te zetten.'

Volgens Leighton was er nog een andere partij benaderd om de plannen vlot te trekken, maar is ook die poging gestrand.

Concurrerend project

Tot zover de ene poging om het schip aan wal te krijgen in de Eemshaven. Maar hoe zit het met de plannen van de voormalig directeur van de reder, David Kellas. Hij besloot in december TEC-Offshore te verlaten om met zijn eigen bedrijf de veerbootplannen uit te werken. Maar ook die poging strandde in schoonheid.

Dat bevestigt Gerrit Faber, die namens Kellas directeur van de beoogde veerdienst zou worden. Het niet rond krijgen van de financiering noemt hij de belangrijkste reden voor het beëindigen van het project.

Enthousiasme aanvankelijk groot

Bij het uitlekken van het nieuws over de beoogde veerdienst was de euforie onder reizigers en het bedrijfsleven aanvankelijk groot. Zo zagen verschillende transportbedrijven mogelijkheden in de extra verbinding met Schotland.

Dat enthousiasme is bij TEC-Offshore momenteel ver te zoeken. Op de vraag of de plannen in de toekomst nog eens uit de la getrokken worden, is TEC-Offshore-directeur duidelijk. 'Not anytime soon.'

