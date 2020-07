Oppositiepartijen boycotten besloten bijeenkomst over extra kosten Ring Zuid

PVV, Partij voor de Dieren, FvD en Partij voor het Noorden weigeren de besloten commissie over de extra kosten van de zuidelijke ringweg bij te wonen. De partijen vinden dat er te weinig transparantie wordt gegeven over de zaak, en ergeren zich daaraan.

Maandag werd bekend dat er extra geld nodig is voor de verbouwing van de Ring Zuid. De geraamde 640 miljoen euro voor het project, inclusief de al ingecalculeerde strop van 135 miljoen euro, blijken niet toereikend te zijn om de verbouwing te voltooien. Dat meldde gedeputeerde Fleur Gräper maandag.

Wie betaalt wat

Woensdag worden de partijen in de Provinciale Staten achter gesloten deuren bijgepraat over de gang van zaken en de extra kosten. In die commissie moet duidelijk worden wie welk gedeelte van de extra kosten ophoest. Duidelijk is dat het geld vanuit de provincie ten koste kan gaan van andere grotere projecten, zoals de verdubbeling van de N33 naar Appingedam, de Wunderline naar Duitsland of de treinverbinding naar Stadskanaal.

Geheimhouding kan nog weken duren

Maar een groot deel van de oppositiepartijen bedankt voor de besloten bijeenkomst. Ze zeggen elk hun eigen redenen te hebben, maar: 'De hoofdoverweging om dit besloten gedeelte te mijden is dat het 1,5 jaar heeft geduurd om duidelijkheid te krijgen. Duidelijkheid die er nog steeds niet is, en voor zover die er wel is, mag deze niet worden gedeeld.'

De partijen wijzen erop dat de geheimhouding nog weken of zelfs maanden kan duren, totdat de provincie, aannemerscombinatie Herepoort en andere betrokken partijen hun handtekening onder de verdeling van de kosten hebben gezet. 'Juist de inwoners hebben recht op transparantie. Het is tenslotte hun belastinggeld.'

