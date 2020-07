Nanet werd mishandeld in het Stadspark en zoekt getuigen (update)

Ze kwam van een feestje bij haar vriendin die aan de ene kant van het Stadspark woont. Zelf woont ze aan de andere kant van het park.

In shock

'Vervolgens werd ik vanuit het niets door een onbekende man van de fiets getrokken', vertelt ze. 'Helaas herinner ik me hier weinig van, doordat ik in shock raakte.'

Ze had op dat moment echter wel haar vriendin aan de lijn en ze had bovendien haar locatie gestuurd. Zodoende kon de vriendin de politie naar de plaats van de aanval leiden. Bij de aanval liep ze verwondingen aan armen en benen op.

Getuigen

Nu zoekt ze getuigen. Omdat ze zelf niks meer weet, hoopt ze dat mensen die nacht rond 00:30 uur iets hebben gezien.

'In mijn herinnering was de man 34 tot 40 jaar oud en blank. Een gezicht zie ik niet voor me. Hij had een blauw T-shirt aan, dat weet ik nog wel. De politie is er druk mee bezig. Ze hebben ook met honden gezocht, maar dat heeft niks opgeleverd.'

De politie laat weten inmiddels een aangifte binnen te hebben van poging tot straatroof in het Stadspark. Een mogelijke dader is nog niet in beeld, zegt een politiewoordvoerder. 'We hebben weinig aanknopingspunten.'

Mensen die in de nacht van 27-28 juni iets is opgevallen, wordt verzocht zich te melden bij de politie.

Dit bericht is bijgewerkt met een reactie van de politie.