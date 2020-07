Waar komt het 'meer van Kleine Huisjes' vandaan?

Mensen die bij het water staan te kijken halen hun schouders op. Ook zij hebben geen idee wat er aan de hand is.

Boerenslimheid

De enige die dat wel weet is boer Anselm Claassen. De plas ligt namelijk op zijn land en dat was ook net de bedoeling. 'Er zitten aaltjes in de grond en die willen we eruit hebben', vertelt hij. 'Anders kunnen we geen pootgoed telen.'

Daarom besloot hij zijn land onder water te zetten, als alternatief voor chemische bestrijding.smiddelen. 'Dat is ook duur en er gelden beperkingen', legt Claassen uit



Pompen

Door deze methode kan de grond een jaar lang niet worden gebruikt. Daarna kan er weer worden gepoot. Bang dat het nat blijft, is hij niet. 'De pomp verderop draait nu drie dagen in de week een paar uur. Als we dat niet meer doen, is het in twee tot drie week droog.'

Verslaggever Ronald Niemeijer nam een kijkje bij het 'mysterie van Kleine Huisjes'