Megaklus geklaard: Alle scholen in Loppersum zijn versterkt

Daarmee is Loppersum de eerste gemeente in het bevingsgebied waar alle scholen aardbevingsbestendig zijn.

In vijf jaar tijd

Eind juni werd de laatste school opgeleverd: het nieuwe gebouw van OBS de Zandplaat in 't Zandt. De school gebruikt de zomervakantie om alle spullen te verhuizen naar de nieuwbouw, waarna de kinderen het schooljaar kunnen starten in hun nieuwe school.

De vernieuwing van de scholen heeft in totaal achttien miljoen euro gekost. Daarvan betaalden de NAM, het Rijk en de gemeente alle drie zo'n zes miljoen. 'Normaal gesproken duurt zo'n traject twintig tot veertig jaar. Wij hebben het in ruim vijf jaar gedaan', zegt Schollema (PvdA/GroenLinks).

OBS De Zandplaat werd als laatste school opgeleverd (Foto: Jan Pitt)

Kindcentra

Na enkele jaren van voorbereidingen werd in 2017 de eerste school opgeleverd: GBS Klim-op in Middelstum. Vorig jaar werden drie nieuwe kindcentra in Loppersum, Middelstum en Stedum geopend. Daar zitten openbare en christelijke scholen onder één dak, in combinatie met kinderopvang en in sommige gevallen de bibliotheek.

Ook is de Abt Emoschool in Westeremden in 2019 volledig versterkt. Dit jaar kon de Wilgenstee in Zeerijp de deuren openen.

De NAM heeft zich altijd aan de afspraak gehouden Wethouder Bé Schollema

NAM betrouwbaar

Feit is dat dit zonder alle ellende van de gaswinning nooit is gelukt. De rol van de NAM is hierin opvallend. Waar het aardoliebedrijf doorgaans laag scoort als het gaat om vertrouwen van Groningers, was de NAM volgens Schollema een uiterst betrouwbare partij bij de versterking van scholen:

'Ik heb in Assen met de mensen van de NAM een afspraak kunnen maken voor bijna alle schoolgebouwen in het gebied. Daar hebben zij zich vanaf die dag altijd aan gehouden. Ze zijn nooit weggelopen voor die verantwoordelijkheid en hebben altijd voor die afspraak gestaan.'

ODBS Abt Emo in Westeremden (Foto: Jan Pitt)

Zelfstandig project

Ook heeft het volgens Schollema geholpen dat de versterking van scholen een zelfstandig project bleef in het bevingsgebied. Het werd nooit onderdeel van het Centrum Veilig Wonen (CVW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) of één van de ministeries:

'We hebben continu ons best moeten doen om de organisatiediscussie buiten de deur te houden. Die hadden wij helemaal niet nodig. Het is volledig losgelaten en dat heeft er mede voor gezorgd dat het gelukt is.'

Kindcentrum Loppersum werd vorig jaar opgeleverd (Foto: Jan Pitt)

Gezondere gebouwen

Wat merken de kinderen van de nieuwe scholen? Schollema: 'Ze zien dat ze samen met kinderen van andere scholen nu in één schoolgebouw zitten. En ze merken dagelijks dat het frisse scholen zijn. Er zit veel ventilatie in, er zitten zonnepanelen in, dus ze merken dat ze in een gezonder gebouw zitten.'

Kindcentrum De Klaver in Stedum (Foto: Jan Pitt)

