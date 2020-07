Donar plukt international Brandwijk weg bij Rotterdam

De ruim twee meter lange Brandwijk vertrok op zestienjarige leeftijd naar Amerika en speelde achtereenvolgens in New Hampshire, New York en Pennsylvania. Vorig jaar keerde hij terug en tekende een contract in Rotterdam.

Vereerd

Hij heeft zin om bij Donar aan de slag te gaan. 'Ik voel me vereerd om in Groningen te kunnen gaan spelen. Donar is de meest professionele club in Nederland. Met het Nederlands team speelde ik in Martiniplaza en heb toen zelf ervaren wat de geweldige sfeer met een speler doet.'

Jong talent

Donar-coach Ivan Rudez is blij dat Brandwijk Donar komt versterken.

'Hij is een jong Nederlands talent met een enorme inzet en werklust. Hij brengt energie en reboundkracht. Hij kan zich bij ons verder ontwikkelen en verbeteren.

Lees ook:

- Donar en speler Dourisseau gaan uit elkaar: 'We hebben hem een voorstel gedaan om coach te worden'

- Nieuwe coach Donar stelt zich voor en blikt vooruit