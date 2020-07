Vermeende Roemeense inbrekersbende uit Harkstede gaat grotendeels vrijuit

De mannen werden in oktober 2017 in een huis in Harkstede opgepakt voor meerdere inbraken in Hoogezand, Assen, Schoonoord en Apeldoorn, maar van de meeste delicten werden ze vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

DNA gevonden

De 32-jarige verdachte kon wel worden veroordeeld voor de diefstal van een kluis met daarin 5700 euro uit een garagebedrijf in Schoonoord, in augustus 2017. Daar werd een DNA-spoor van hem gevonden.

De officier van justitie stelde tijdens de zitting, twee weken geleden, dat de man ook een groot aantal horloges en sieraden, die in het huis in Harkstede werden gevonden, had witgewassen. De rechtbank sprak hem echter vrij.

Volgens de rechtbank blijkt uit het politieonderzoek helemaal niet dat de 55 horloges, 16 armbanden en nog wat andere sieraden überhaupt ergens zijn gestolen.

Mobiel banditisme

Zo rammelde het politieonderzoek naar de verschillende inbraken ook van alle kanten, concludeerde de officier van justitie tijdens de rechtszaak al. Daarom vroeg hijzelf ook al vrijspraak van de meerderheid van de misdrijven.

De rechtbank sloot zich daarbij aan. Ze vermoedde, net als het Openbaar Ministerie, dat de mannen deel uitmaakten van een inbrekersbende die zich schuldig maakte aan zogenaamd mobiel banditisme. Daarbij gaat het om bendes die Europa doorreizen met als doel misdrijven te plegen. Hard bewijs voor die bewering is er alleen amper.

44 telefoons gestolen

De 33-jarige man kon alleen worden veroordeeld voor een inbraak in een telefoonwinkel in Assen, waar in september 2017 44 telefoons werden buitgemaakt. De man bekende bij de politie dat hij een van de daders was.

De oudste Roemeen werd veroordeeld voor heling van gereedschap dat in Apeldoorn was buitgemaakt bij inbraken op een bouwplaats.

Trio al vertrokken

De oudste twee mannen kregen zes maanden cel, waarvan 5,5 voorwaardelijk en de jongste zes, waarvan 4,5 voorwaardelijk. De onvoorwaardelijke gedeelten van de straffen zijn gelijk aan het voorarrest van de drie. Meer straf vond de rechtbank niet zinvol, omdat de zaak inmiddels verouderd is en het trio allang vertrokken is uit Nederland.

Lees ook:

- OM wil Roemeense inbrekers 10 en 7 weken in de cel

- Politie rolt rondreizende bende Roemenen op